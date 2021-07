Mentre i casting di Uomini e Donne per la stagione 2021-2022 sono già ufficialmente partiti, Canale 5 ripropone in replica il programma di Maria De Filippi in prima serata. A partire da mercoledì 14 luglio i fan del programma avranno la possibilità di rivedere le scelte del dei tronisti del 2019, quelle che già all'epoca furono destinate al prime time.

Quali sono le scelte di Uomini e Donne che rivedremo

Parliamo delle scelte di Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Come ben ricorderanno i fan, non furono mandate in onda dallo studio, come accade di consueto, ma ebbero una serie di speciali dedicati, trasmessi dallo splendido Castello di Torcrescenza, nei pressi di Roma e con tanti ospiti: famigliari e amici dei protagonisti, ma anche Valeria Marini in veste di party planner e Giulia De Lellis chiamata a consigliare i look, senza dimenticare Tina Cipollari, Gianni Sperti e tanti ex protagonisti di UeD.

Le scelte di Uomini e Donne 2019: quali coppie sono ancora insieme

Attenzione, se non avete seguito le scelte dell'epoca o avete dimenticato come sono finite le storie: da qui in avanti l'articolo contiene spoiler. Lorenzo Riccardi scelse Claudia Dionigi, con cui è tuttora felicemente fidanzato. Curiosa la storia di Teresa Langella, che si beccò il clamoroso no di Andrea Dal Corso, con tanto di lacrime a profusione e sfogo disperato con il papà ("Babbuccio!") presto divenuto un momento (s)cult che ha generato meme e battute: più tardi, Dal Corso tornò sui suoi passi e, ancora oggi, i due stanno insieme. Luigi Mastroianni (in passato scelta di Sara Affi Fella, fino alla scoperta che lei era ancora insieme a Nicola Panico) decise di uscire con Irene Capuano; la loro relazione si è però interrotta dopo otto mesi. Lo spagnolo Iván González, infine, lasciò il dating show insieme a Sonia Pattarino: anche tra loro è finita, sette mesi dopo.