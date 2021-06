in foto: Foto di Francesco Liuzzi

In un momento in cui c'è tanta voglia di spettacoli dal vivo, torna anche per l'estate 2021 Battiti Live con la 19esima edizione che va in onda su Italia 1, a partire da martedì 13 luglio. A condurre lo show musicale sono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in cinque puntate precedentemente registrate nelle serate del 25, 27, 29 giugno e 1 e 3 luglio. Le serate sono infatti disponibili in diretta solo su Radio Norba e sui suoi canali: è l'emittente pugliese a organizzare la manifestazione il cui titolo completo è Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021.

Le tappe e le puntate di Battiti live 2021

La location dell'evento a puntate (come dicevamo, le registrazioni di Battiti Live sono iniziate il 25 giugno), è il Castello Aragonese di Otranto, in Puglia. A integrare le performance sul palco sono però 15 spettacoli “on the road” che si svolgono in varie località: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Come vederlo in diretta sul canale TV di Radionorba

La diretta è disponibile su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba e alle cinque puntate previste segue un episodio "compilation" con il meglio delle esibizioni. Per ascoltare Radio Norba è possibile sintonizzarsi anche sul canale 730 di Sky, on in streaming sul sito play.radionorba.it. Telenorba è la prima tv locale italiana per ascolti ed è visibile in diverse regioni italiane ma anche sul canale 590 di Sky.

in foto: Foto di Francesco Liuzzi

Quando e dove vederlo in TV su Italia1

La messa in onda su Italia 1, come già detto prende il via il 13 luglio, per cinque prime serate in onda sempre di martedì. Dunque, è previsto che lo spettacolo musicale condotto dalla Gregoraci e Palmieri si concluda il 10 agosto.

Line-up degli artisti partecipanti: i cantanti di Battiti Live 2021

Tantissimi sono gli ospiti italiani e internazionali presenti, di cui molti cantanti provengono dalla scuola di Amici. Dal talent di Maria De Filippi proviene anche uno dei volti del corpo di ballo, Tommaso Stanzani (insieme a lui in Puglia c'è pure Tommaso Zorzi, con cui è in corso una frequentazione). Questo il cast: Bob Sinclair, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Alice Merton, Topic, Joel Corry, Alvaro Soler, Oscar Anton, Dotan, Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, più altri nomi a sorpresa.