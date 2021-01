Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, è stato di parola. Come gli ha chiesto il concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di non partecipare a Pomeriggio Cinque e, presumibilmente, di non rilasciare altre interviste. La conduttrice Barbara D'Urso ha detto la sua sulla decisione di Giulio e sulla richiesta che Pierpaolo Pretelli gli ha fatto. Ma andiamo con ordine.

Lo scontro tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 18 gennaio, c'è stato un acceso confronto tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio. Il concorrente si è detto molto deluso dalle interviste rilasciate dai membri della sua famiglia, che sembravano esprimere una preferenza per Elisabetta Gregoraci rispetto a Giulia Salemi:

"Sono molto deluso. Tu sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Vi avevo chiesto di non rilasciare interviste, di non andare nei programmi televisivi e avete fatto tutto il contrario. Capisci che qui non so come difendermi? Capisci che mi metti in difficoltà? Sta succedendo di tutto fuori? Cosa sta succedendo? Ti stanno mandando al patibolo? Io una cosa vi avevo chiesto. Dovevate evitare di mettervi in mezzo alle mie cose, alle mie faccende personali. Se voglio condividere qualcosa con Giulia, sono libero di farlo. Non penso di aver mancato di rispetto a mio figlio, dando un bacio a Giulia. Papà è felice? Punto. Prenditi le tue responsabilità, evita tutto".

La reazione di Barbara D'Urso

Giulio Pretelli ha mantenuto la promessa fatta al fratello e non si è presentato a Pomeriggio Cinque, nel corso della puntata trasmessa martedì 19 gennaio. La conduttrice Barbara D'Urso ha detto la sua in proposito. Ha chiarito di capire perfettamente le motivazioni di Giulio. Al contrario, fa fatica a condividere la richiesta di Pierpaolo:

"Voi sapete che Giulio è un mio opinionista, proprio come lo è stato Pierpaolo. Ovviamente oggi non c'è qui, è naturale dopo quello che ha detto Pierpaolo. Quello che non riesco a capire è un ragazzo come Pierpaolo, che nella vita è stato quaranta volte qui a fare l'opinionista e sa cosa significa stare nella casa del Grande Fratello Vip, sa che è normale che amici e parenti vadano nelle trasmissioni anche perché sono delle dinamiche che servono anche al GF Vip. Ne ho condotti sei e lo so. Non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo il fratello che si è messo a piangere e dica: ‘Non andare da nessuna parte'".

Uno degli opinionisti ha fatto sapere di aver sentito Giulio Pretelli, il quale gli avrebbe confidato di avere avuto "una crisi di pianto durata quasi 40 minuti" dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Barbara D'Urso, allora, ha concluso: "Giulio ha fatto benissimo a non esserci se glielo ha chiesto il fratello. È la richiesta del fratello che è particolare. Io non credo che Pierpaolo Pretelli sia stato implorato da Signorini per fare il Grande Fratello Vip. Quindi sei lì, felice di esserci e ti comporti come tutti gli altri".