Barbara d’Urso in conduzione a La Pupa e il Secchione, Mediaset lavora per portarla su Italia 1 Fanpage.it può confermare che Mediaset sta lavorando concretamente all’ipotesi di portare Barbara d’Urso in prima serata su Italia 1. Inoltre tra i piani di Cologno Monzese non ci sarebbe affatto quello di interrompere bruscamente Pomeriggio 5 a Natale. La d’Urso resterà su Canale 5 fino al termine di stagione.

A cura di Giulia Turco

Si fa sempre più concreta l'ipotesi che Barbara d'Urso possa condurre la prossima edizione de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Fanpage.it può confermare che tra i corridoi di Mediaset si stia lavorando per portare l'ormai ex regina della domenica in prima serata su Italia 1, a partire da marzo 2022. D'altronde, affidare alla d'Urso la conduzione di un programma dagli ascolti non eccellenti potrebbe significare da parte di Mediaset la volontà di puntare su una conduzione esperta. Dando inoltre al programma una dimensione sempre più "reality". Una scelta, che potrebbe rivelarsi vincente, considerando il successo dei principali programmi della tv generalista. E chi meglio di lei potrebbe farlo?

Chi condurrà La Pupa e il Secchione 2022

Nonostante non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale, sembra ormai certo che alla guida del format non ci sarà Federica Panicucci. Le voci che parlavano di una proposta da parte di Mediaset alla conduttrice di Mattino 5 sono infatti state categoricamente smentite a Fanpage.it. La Panicucci resterà invece alla guida di Mattino 5. Non prenderà le redini de La Pupa e il Secchione nemmeno Enrico Papi, al centro di voci di un ritorno al programma, che nello stesso periodo avrà in conduzione un'altra prima serata su Canale 5. Uno scenario che sembra preparare il terreno all'esordio di Barbara d'Urso su Italia 1.

Barbara d'Urso resta a Pomeriggio 5 per tutta la stagione

Barbara d’Urso non lascerà Pomeriggio 5 a Natale. Nelle ultime settimane si è ipotizzato di tutto, anche che potesse lasciare il suo programma pomeridiano prima del termine della stagione, affidando le redini di Pomeriggio 5 alla collega Simona Branchetti e al suo taglio strettamente informativo. Le informazioni in nostro possesso però, smentiscono anche quest’ultima voce. Tra i piani di Mediaset non ci sarebbe infatti alcuna intenzione di interrompere bruscamente il programma di Barbara d’Urso, che resterà su Canale 5 fino al termine della stagione. Poi, naturalmente, si vedrà.