Enrico Papi premiato da Canale 5, nuova prima serata nel 2022 e niente Pupa e Secchione Il successo inatteso di Scherzi a Parte mette Enrico Papi al centro dei progetti di Canale 5. Stando a quanto apprende Fanpage.it il conduttore tornerà in prima serata all’inizio del nuovo anno.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno di Enrico Papi a Mediaset è stato fortunato. Il conduttore romano è rientrato nell'azienda di Cologno Monzese dopo alcune stagioni in trasferta a Tv8, riportando al successo lo storico format di Scherzi a Parte, che ha inaugurato la prima serata della domenica nella stagione in corso.

Papi torna in prima serata su Canale 5

A quanto pare il conduttore verrà ricompensato dall'azienda con il premio di una nuova prima serata. Fanpage.it apprende da fonti vicine a Mediaset che Enrico Papi starebbe già lavorando ad un programma in prima serata per inizio 2022. Non si conoscono ancora i dettagli del programma, né di quante puntate si stia parlando, ma è presumibile che sia ancora la domenica sera il giorno deputato alla messa in onda del nuovo programma di Enrico Papi.

Un cambio in corsa rispetto ai programmi, visto che lo stesso conduttore, in un'intervista a Fanpage.it dello scorso settembre, aveva parlato del progetto di un accordo con Mediaset che prevedesse l'impegno di un preserale proprio su Canale 5 (dal titolo "Gong", come riportato da TVBlog alcune settimane fa), territorio storicamente occupato da Gerry Scotti e Paolo Bonolis che da diverse stagioni si alternano in quella fascia.

L'impegno di Enrico Papi su Canale 5 in prima serata a inizio 2022 escluderebbe a prescindere il coinvolgimento di Papi per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, dopo che alcune indiscrezioni delle scorse ore avevano parlato di una proposta di Mediaset al conduttore. La quinta edizione dello show di Italia 1 e la nuova produzione affidata a Enrico Papi andrebbero in onda nello stesso periodo.

Il successo "inatteso" di Scherzi a Parte

Insomma, Papi gongola per il successo di Scherzi a Parte, su cui pare che non fossero stati molti a scommettere nei corridoi di Cologno Monzese. Il successo del programma storico di Canale 5 era stato sospinto dal confronto con "Da Grande" di Alessandro Cattelan, contemporaneamente in onda su Rai2, inserendosi nella narrazione della tradizione che ha tenuto testa alla novità.