Federica Panicucci lascia Mattino 5 solo a Natale, Vecchi condurrà da solo Mattino 5 News La conduttrice, al centro di voci su un addio al programma, tornerà a Mattino 5 dopo le feste, durante le quali Vecchi sarà solo alla guida. Smentite anche le voci di Panicucci a La Pupa e il Secchione.

A cura di Andrea Parrella

L'idea che il Natale potesse portare novità in casa Mediaset non si discosterà dal concetto di provvisorio. Federica Panicucci lascerà la conduzione di Mattino 5, ma solo per il periodo natalizio. Dismesso l'albero e gli addobbi coordinati, il volto del mattino di Canale 5 tornerà regolarmente alla guida dello spazio mattutino.

Francesco Vecchi resta al mattino, ma con Mattino 5 News

Fanpage.it apprende da fonti Mediaset che non ci sarebbe alcun progetto di restyling della fascia mattutina della rete ammiraglia se non in via temporanea, per il periodo che andrà dalla metà di dicembre fino al 6 gennaio. In quelle settimane Federica Panicucci andrà effettivamente in vacanza, così come Mattino 5, dato che Francesco Vecchi continuerà a dare il buongiorno ai telespettatori di Canale 5 sotto un'altra sigla, quella di Mattino 5 News. Dedicato interamente a notizie e approfondimenti, privo di spazi più leggeri, dedicati al Grande Fratello o al gossip, solitamente di pertinenza proprio di Federica Panicucci.

Panicucci alla conduzione del capodanno di Canale 5

Quanto alla conduttrice, secondo alcune voci delle ultime ore destinata ad uno stop alla conduzione, tornerà alla guida di Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi una volta terminate le "strenne" (le festività natalizie in linguaggio pubblicitario). Per lei quelle di Natale non saranno solo vacanze, visto che sarà lei ad affiancare Al Bano nella notte di Capodanno, tornando ad essere il volto dell'ultimo dell'anno di Canale 5 dopo lo stop forzato del 2020 causa pandemia da Covid-19.

Niente Pupa e Secchione per Federica Panicucci

Se il ritorno di Federica Panicucci alla guida di Mattino 5 è confermato, stessa cosa non vale per l'ipotesi di un suo ritorno alla guida de La Pupa e il Secchione. Le voci di una proposta di Mediaset per la conduzione del programma di Italia 1 che tornerà a marzo sono categoricamente smentite secondo le informazioni in nostro possesso. Così come d'altronde era valso per Enrico Papi, al centro di voci per un ritorno alla conduzione del programma che aveva già condotto,che invece avrà una prima serata su Canale 5 nello stesso periodo, dopo il successo di Scherzi a Parte. Difficile capire chi ci sarà alla guida de La Pupa e il Secchione, ma l'impressione è che il programma rappresenti una gatta da pelare, piuttosto che un'occasione.