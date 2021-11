Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5 a Natale e torna a gennaio, Simona Branchetti al suo posto Nel periodo delle festività Barbara d’Urso lascia la conduzione per fare spazio a Simona Marchetti con Pomeriggio 5 News. A gennaio la conduttrice tornerà al timone del programma.

A cura di Andrea Parrella

Barbara d’Urso si accorge del nudo di Patrizia De Blanck

Sono giorni movimentati a Canale 5, durante i quali i vertici ragionano del destino di alcuni dei volti principali della rete. Il nome al centro di indiscrezioni è, come sempre, quello di Barbara d'Urso. La conduttrice, quest'anno "ridimensionata" alla sola conduzione di Pomeriggio 5, lascerà la conduzione della striscia pomeridiana nel periodo delle festività natalizie. Al posto di Barbara d'Urso, come preannunciato da Dagospia, ci sarà Simona Branchetti, la giornalista che già la scorsa estate aveva occupato il mattino di Canale 5 con Morning News, con buoni risultati.

Simona Branchetti alla guida di Morning News

Branchetti condurrà Pomeriggio 5 News, concepito in modo molto simile a quello che sarà il Mattino 5 News affidato a Francesco Vecchi nello stesso periodo. Si tratta di un contenitore interamente dedicato all'attualità, che dunque perderà la sua connotazione varia e tutta la parte relativa al gossip e all'intrattenimento.

Barbara d'Urso a gennaio torna a Pomeriggio 5

L'operazione di Canale 5 potrebbe essere letta come una prova generale per testare la risposta del pubblico, in relazione alla volontà di Mediaset di depurare gli spazi di informazione affidandoli a volti giornalistici. In realtà, stando a quanto apprende Fanpage.it, al momento non è previsto un passaggio di testimone definitivo tra Barbara d'Urso e Simona Marchetti. Al momento è previsto che la conduttrice torni regolarmente al timone dello spazio pomeridiano a partire da gennaio del 2021. Il pomeriggio di Canale 5, insomma, per il momento non sembra essere destinato a cambiare definitivamente, almeno non a stagione in corso.

La situazione di Federica Panicucci

Una situazione molto simile a quella che riguarda un altro volto della rete, Federica Panicucci, da settimane al centro di indiscrezioni riguardanti un prossimo addio a Mattino 5. Qualche giorno fa Fanpage.it apprendeva da fonti interne che le voci di un addio di Federica Panicucci alla fascia che conduce da anni insieme a Francesco Vecchi fosse da escludere, almeno per il futuro prossimo. Negli ultimi giorni ci sono state riunioni per valutare un suo ritorno definitivo all'intrattenimento, al momento non ci sono variazioni su questo fronte e sembra che anche Panicucci, dopo l'impegno di Capodanno, sia destinata a tornare alla guida di Mattino 5 da gennaio. Nel frattempo la conduttrice ha rinnovato il suo contratto con Mediaset, portando avanti una collaborazione trentennale.