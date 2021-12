Baltimora è il vincitore di X Factor 2021 Il 20enne di Ancona ha vinto l’edizione di X Factor 2021. Concorrente della squadra di Hell Raton, avuto la meglio su gIANMARIA nella finale del 9 dicembre 2021.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con la vittoria di Baltimora l'edizione di X Factor 2021. Il cantante di Ancona ha avuto la meglio su gIANMARIA al photofinish. "Non ha nessun senso", è stato il primo commento a caldo dell'eccentrico artista che si è aggiudicato il titolo di vincitore della prima edizione di X Factor condotta da Ludovico Tersigni. 20 anni, all'anagrafe Edoardo Spinsante, ha fatto parte del roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Prima erano stati eliminati i Bengala Fire, che si sono piazzati sul terzo gradino del podio. Primo eliminato della finale era stato Fellow, uscito dopo la prima manche della finale andata in scena giovedì 9 dicembre.

I Maneskin e i Coldplay ospiti della finale di X Factor

La finale di X Factor è stata anche illuminata dalla presenza di due ospiti di eccezione. Prima i Maneskin, tornati sul palco di X Factor dopo l'anno eccezionale da cui sono reduci. Poi i Coldplay, che hanno presentato il loro ultimo lavoro per la prima volta in Tv in Italia.

Come è andata la finale di X Factor

La finale si è svolta in tre manche. La prima manche con i Duetti ha visto come protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA con “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi; Baltimora accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli e i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei The Cure “The Head on the Door”; Fellow ha cantato “Underwater” del suo artista preferito Mika potendo duettare proprio con lui, suo giudice. Dopo l'eliminazione di Fellow c'è stata proprio la manche dei Best of, in cui restanti tre cantanti in gara hanno proposto un medley delle canzoni più fortunate cantante nel loro percorso a X Factor. Dopo l'eliminazione dei Bengala Fire, tocca a Baltimora e gIANMARIA giocarsi la vittoria.