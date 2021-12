I Bengala Fire eliminati da X Factor: “Ci faremo il culo per tornare in un posto così” I Bengala Fire chiudono al terzo posto la loro partecipazione a X Factor 2021. Affatto amareggiati, ma soddisfatti, hanno salutato il pubblico con poche e semplici parole.

A cura di Andrea Parrella

Si è concluso a un passo dalla finalissima il percorso dei Bengala Fire, l'unica band rimasta in gara per la finale di X Factor. Il gruppo della squadra di Manuel Agnelli chiude la corsa in questa edizione di X Factor 2021 al terzo posto, lasciando il duello finale a Baltimora e gIANMARIA.

Il gruppo saluta il pubblico con poche senza rimpianti, con poche e semplici parole: "I sei minuti più belli della nostra vita. Tutta la vita a sognare una roba così. Adesso non possiamo fare altro che farci il culo per tornare in un posto così. Grazie a tutti, a Manuel, a Rodrigo, a chi ha lavorato qui dietro con pazienza con tutte le casse che ho spaccato". Ad omaggiarli Manuel Agnelli: "Io penso che questi ragazzi siano maturati in modo notevole. Sanno cosa devono fare fuori da qui, faranno concerti su concerti, davanti alla gente, suoni veri, suoneranno, questa è la musica che gli auguro di fare, quelli che hanno fatto molti altri". Il primo eliminato nella finale di X Factor è stato invece Fellow, che a un passo dal podio ha salutato il talent che gli ha dato tanta visibilità.

Il meccanismo della finale di X Factor

Leggi anche I Maneskin tornano a X Factor e aprono la finale con Beggin'

La finale si è svolta in tre manche. La prima manche con i Duetti ha visto come protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA con “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi; Baltimora accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli e i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei The Cure “The Head on the Door”; Fellow ha cantato “Underwater” del suo artista preferito Mika potendo duettare proprio con lui, suo giudice. Dopo l'eliminazione di Fellow c'è stata proprio la manche dei Best of, in cui restanti tre cantanti in gara hanno proposto un medley delle canzoni più fortunate cantante nel loro percorso a X Factor. Dopo l'eliminazione dei Bengala Fire, tocca a Baltimora e gIANMARIA giocarsi la vittoria.