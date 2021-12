I Maneskin tornano dove tutto era iniziato, la band infiamma la finale di X Factor La finale di X Factor 2021 si è aperta con l’esibizione dei Maneskin, che hanno proposto la cover di Beggin’ con cui avevano scalato il talent tre anni fa.

A cura di Andrea Parrella

Qualche anno fa erano sullo stesso palco a giocarsi la vittoria di X Factor, che poi finì nelle mani di Lorenzo Licitra. Oggi i Maneskin sono tornati sullo stesso palco forti dell'anno incredibile che stanno vivendo, dalla vittoria di Sanremo a quella all'Eurovision, cui sono seguiti gli attestati di stima dei più grandi artisti internazionali.

I Maneskin aprono la finale di X Factor

La band ha aperto la finale di X Factor 2021 con un'ideale chiusura del cerchio, portando sul palco una delle cover proposte durante il loro percorso nel talent, quella Beggin che nell'ultimo gli ha permesso di fare il giro del mondo anche e soprattutto grazie a social network come Tik Tok e Instagram che hanno fatto conoscere la cover dei Maneskin a livello planetario.

Le parole di Chris Martin sui Maneskin

Nel corso della finale si esibiscono anche i Coldplay e proprio da loro, in particolare da Chris Martin, è arrivato l'ennesimo attestato di stima per la band italiana che ha trionfato all'Eurovision Song Contest e che da mesi raccoglie riconoscimenti internazionali da parte degli artisti più affermati al mondo, tra cui Iggy Pop, Rolling Stones etc. Martin, ospite di una diretta radio e video con RTL 102.5, radio ufficiale di X Factor, ha parlato dei quattro artisti italiani definendoli "grandiosi". Il frontman della band britannica ha detto: "Li abbiamo incontrati oggi per la prima volta, penso siano fantastici". Sorridendo, ha anche aggiunto un dettaglio piuttosto curioso:

Avremmo voluto suonare un pezzo di una delle loro canzoni, ma poi ci siamo accorti che la suoneranno anche loro.

La seconda esibizione dei Maneskin

Nel corso della serata i Maneskin sono tornati sul palco di X Factor, proponendo altri tre successi, nell'ordine: I wanna be your slave, Zitti e buoni e Mamma mia. Poche parole pronunciate sul palco dopo l'esibizione, con Tersigni che elenca i loro numeri, dai sei dischi di diamante ai 133 dischi di platino, fino ai due brani in top ten in Inghilterra. "È bello, è il frutto di tanto duro lavoro", ha chiosato sinteticamente Damiano.

