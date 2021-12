Maneskin super ospiti alla finale di X Factor 2021 insieme ai Coldplay I Maneskin saranno ospiti della finale di X Factor 2021, il prossimo 9 dicembre al Forum di Assago. Dopo quattro anni la band torna a suonare dove tutto è iniziato.

A cura di Ilaria Costabile

I Maneskin torneranno sul palco di X Factor come super ospiti della finale del talent show che si terrà il prossimo giovedì, 9 dicembre, e vedrà finalmente proclamato il vincitore di questa edizione. Lo ha annunciato Ludovico Tersigni, durante la semifinale dello show, imbracciando una chitarra ha intonato "Zitti e Buoni" la canzone che ha portato alla vittoria di Sanremo ed Eurovision la band romana.

I Maneskin tornano ad X Factor

Un ritorno alle origini quello che si consumerà nella prossima puntata di X Factor, un ritorno dove tutto è cominciato per la band dei record che ha sbaragliato le classifiche e ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo. "Non potremmo essere più orgogliosi" si legge sugli account ufficiali dello show che, infatti, li ha visti nascere e dopo anni dalla loro prima esibizione, li vede tornare in una veste completamente nuova, ma soprattutto con un'esperienza incredibile che ha permesso loro di calcare in pochissimo tempo i palcoscenici più importanti del mondo. Dopo quattro anni, era infatti nel 2017 che la band faceva il suo debutto sul palco del talent show musicale più conosciuto al mondo.

La finale con i Coldplay

La band sarà ospite della finale che si terrà il prossimo 9 dicembre al Forum di Assago e durante la quale si decreterà il vincitore di X Factor 2021. Un'edizione diversa dalle altre, non solo per la presenza di un nuovo conduttore: il giovane e dinamico Ludovico Tersigni che ha preso il posto dell'ex padrone di casa Alessandro Cattelan, ma anche per la costruzione delle varie squadre che sono arrivate alla fase finale. Ospiti insieme alla band romana saranno anche i Coldplay, quasi in secondo piano rispetto alla notizia che i più ascoltati al mondo tornino lì dove tutto è iniziato e in una veste diversa da come ci erano arrivati la prima volta.