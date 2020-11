Tra i programmi di stasera sabato 14 novembre c'è "Ballando con le stelle" su Rai Uno. Si avvia verso il finale il talent show condotto da Milly Carducci: quella di stasera è la penultima puntata di questa edizione che, tra ritardi causati dal Covid e infortuni, è stata la più difficile di sempre. Le coppie composte da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann sono al ripescaggio che deciderà chi si qualificherà per la finale. La prima coppia finalista, invece, è quella formata da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv "S.W.A.T." su Rai Due, "Sapiens – Un solo pianeta" su Rai Tre, "Tu si que vales" su Canale 5.

Tra i film di stasera 14 novembre 2020 segnaliamo il film d'azione "The Bourne Supremacy" su Rete Quattro e il film di animazione "Biancaneve e il cacciatore" su Italia Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:35: Ballando con le stelle (Programma d'intrattenimento)

Ballando con le stelle (Programma d'intrattenimento) 00:40: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai News 24 (Programma d'informazione) 01:12: Sottovoce (Programma d'intrattenimento)

Sottovoce (Programma d'intrattenimento) 01:45: Bling Ring (Film giallo)

Rai Due

21:05: S.W.A.T. (Serie TV)

S.W.A.T. (Serie TV) 21:50: Criminal Minds (Serie TV)

Criminal Minds (Serie TV) 22:40: Bull (Serie TV)

Bull (Serie TV) 23:30: Tg2 Dossier (Programma d'informazione)

Rai Tre

21:45: Sapiens – Un solo pianeta (Programma di approfondimento)

Sapiens – Un solo pianeta (Programma di approfondimento) 23:45 Tg Regione (Programma d'informazione)

Tg Regione (Programma d'informazione) 23:50: Tg 3 Mondo (Programma d'informazione)

Tg 3 Mondo (Programma d'informazione) 00:30: Un giorno in pretura (Programma televisivo)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:22: The Bourne Supremacy (Film d'azione)

The Bourne Supremacy (Film d'azione) 23:33: Il medico dei pazzi (Teatro)

Il medico dei pazzi (Teatro) 02:10: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 02:30: Ieri e oggi in tv – Speciale Augusto Martelli (Programma televisivo)

Canale 5

21:20: Tu si que vales (Programma d'intrattenimento)

Tu si que vales (Programma d'intrattenimento) 00:40: TG5 – Notte (Programma d'informazione)

TG5 – Notte (Programma d'informazione) 01:20: Striscia la notizia (Programma satirico)

Striscia la notizia (Programma satirico) 01:46: Solo per amore (Serie TV)

Italia Uno

21:15: Biancaneve e il cacciatore (Film d'azione)

Biancaneve e il cacciatore (Film d'azione) 23:52: Ruby Red (Film fantastico)

Ruby Red (Film fantastico) 02:18: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione) 02:31: Sport Mediaset – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Glass (Film thriller)

Glass (Film thriller) 23:20: Conan The Barbarian (Film di azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: In her shoes – Se fossi lei (Film drammatico)

23:30: Bel Ami – Storia di un seduttore (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Doc – Nelle tue mani (Serie TV)

22:15: L'allieva (Serie TV)

Rai Storia

21:20: Fango bollente (Film poliziottesco)

00:05: Il giorno e la storia (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Programma d'intrattenimento)



01:06: Grande Fratello Vip (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Indovina chi viene a cena (Film drammatico)

23:30: Appartamento al Plaza (Film commedia)

La7d

21:30: Body of proof (Serie tv)

00:50: Sesso, bugie e videotape (Film drammatico)

TV8

21:30: Il collezionista di ossa (Film drammatico)

23:45: Delitti – Il massacro di Novi Ligure (Inchieste)

Real Time

21:30: Vite al limite e poi (Docureality)

23:45: Vite al limite e poi (Docureality)

Cielo

21:15: L'educazione sentimentale di Eugenie (Film drammatico)

23:15: XXX (Documentario)

Nove

21:25: L'enigma del mostro di Firenze (Inchieste)

00:50: Delitti a circuito chiuso (Inchieste)

Paramount

21:10: Il dono dell'imprevedibile (Film drammatico)

23:00: Law & Order – Unità vittime speciali (Serie TV)

Iris

21:00: Return to sender – Restituire al mittente (Film thriller)



23:07: The life of David Gale (Film thriller)

Dmax

21:25: Mostri di questo mondo – Australia letale (Documentario)

23:20: Il mistero della foresta (Documentario)

Focus

21:25: Indagini ad alta quota – Atterraggio impossibile (Documentario)

23:15: America: un anno nella natura selvaggia (Documentario)

Top Crime

21:10: Poirot: macabro quiz (Film mistery)

23:05: Law & Order: Specil victims unit (Serie tv)