Finita l'Isola dei Famosi, arriva il colpo di scena da Elettra Lamborghini che ha confessato, durante l'ospitata al Punto Z di Tommaso Zorzi, di aver avuto una cotta per il vincitore Awed. L'infatuazione, mai confessata prima, risale a diversi anni fa, prima che la Lamborghini iniziasse a frequentare Afrojack (che oggi è suo marito). Ecco la reazione di Awed, che è corso a rispondere su Instagram.

La risposta di Awed: "Ora eravamo sposati con dei bambini"

Ha rivelato Elettra Lamborghini: "Lo vedevo sui social, pensavo fosse un bel ragazzo. Credevo fosse più grande di me, invece ha tipo tre anni di me quindi ci ho messo la croce. Non ci siamo mai scritti né niente, una volta è venuto a un mio concerto ma io ero già fidanzatissima. Però c'è stato un periodo breve in cui lo guardavo sui social e pensavo: quasi quasi me lo farei". La confessione ha fatto molto piacere ad Awed, che ha replicato lusingato:

Voglio ringraziare Elettra perché dopo 85 giorni di fame sentirsi dire "che bel ragazzo" è una di quelle frasi che fanno bene al cuore. Scherzi a parte ho riso un sacco quando ha parlato dell'età. Bastava che mi avvisavi ai tempi, potevo pure andare in giro a mentire! Ora eravamo sposati con dei bambini.

Awed svela quanti chili ha perso all'Isola dei Famosi

Simone Paciello ha chiuso il video svelando anche quanto è dimagrito all'Isola: "Ho perso 20 chili, sono single e nessuno mi vuole". La trasformazione dello youtuber rispetto a quando è partito per l'Honduras è evidente (è arrivato a 55 chili), ma non è l'unico naufrago così "patito": Andrea Cerioli ne ha persi 22, Matteo Diamante 20. Insomma, la fame si fa sentire davvero nel reality di Canale 5.

Awed era fidanzato ai tempi della cotta di Elettra

In realtà, come ha spiegato la stessa Lamborghini, c'era anche un altro "ostacolo" che impediva una loro eventuale relazione. Awed, infatti, all'epoca era fidanzatissimo: al suo fianco c'era l'attrice e scrittrice c Ludovica Bizzaglia. Si erano conosciuti nel 2016 e sono rimasti insieme sino al 2017. Nel 2018 Elettra ha conosciuto Afrojack, che ha poi sposato nel 2020. Evidentemente, dunque, per la vulcanica bolognese e il vincitore dell'Isola non era proprio destino.