Awed dopo la vittoria all'Isola dei Famosi è euforico. Tornato finalmente in possesso dei suoi amati social, lo youtuber ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con in mano il suo trofeo: "Per quanto dura sia stata ce l'abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO ALL'ISOLA DEI FAMOSI". Una vittoria che Simone Paciello ha dedicato agli influencer e a tutti i giovani che hanno fatto del web il loro mestiere, spesso criticato dai più scettici: "Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore". Oggi è più orgoglioso che mai: "Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza". Un cenno ironico è anche all'incredibile perdita di peso: "Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg".

Awed giudicato perché lavora sul web

Durante la sua esperienza all'Isola lo youtuber aveva trovato il valido supporto di Matteo Diamante, che come lui viene dal mondo del web. Si era sentito capito. "Spesso si guardano i follower più di quello che la persona rappresenta", aveva spiegato l'amico. "Da fuori dicono ‘quello è il coglione che fa i video su Youtube'", si era sfogato Awed. "Ci sono storie dietro che a nessuno interessa. Mia madre mi diceva, dopo quattro anni che nessuno mi ca*ava nei video ‘che ca**o stai a fare'?". A prendere le parti dei due influencer ci aveva pensato, in studio, Tommaso Zorzi criticato duramente da Gilles Rocca proprio per il suo mestiere. "Nessuno sa quali siano le difficoltà di questo mondo", aveva incalzato Awed. "La cosa che ci accomuna è di non sentirci mai abbastanza, tanto più ci spingiamo in avanti, non ci sentiamo all'altezza di quello che stiamo facendo".

Awed dopo l'Isola dei Famosi pesa 55 chili

Lo youtuber ha ironizzato sulla sua incredibile perdita di peso che non era certo passata inosservata agli occhi degli spettatori. Il pubblico lo aveva visto perdere chili per la mancanza di cibo, ma nonostante questo Awed non ha mai perso la sua forza d'animo. Oggi, terminata la sua avventura, ringrazia via Instagram i suoi fan: "Ragazzi non lo so, non so cosa sia successo e cosa stia succedendo, per me è tutto paradossale. Vi giuro in questo momento sono scosso non sto capendo non sto razionalizzando nulla. Vi prego datemi dei giorni per capire e leggero tutto perché in questo momento sono la persona più confusa al mondo, voglio solo ringraziarvi, vi amo".