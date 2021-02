La nomination della Casa del Gf Vip al completo è stata pesantissima per Giulia Salemi che, subito dopo la fine della penultima puntata del reality show, è stata vittima di un attacco di panico. Lo ha chiarito un filmato trasmesso nel corso della diretta del 19 febbraio. “Mi sento una nullità. Come faccio ad affezionarmi tanto alle persone che non mi ricambiano?”, si era chiesta delusa Giulia in confessionale, dispiaciuta dal fatto di essere stata nominata anche da Rosalinda Cannavò che riteneva un’amica. Poco dopo, parlando con Pierpaolo, l’influencer ha avuto un attacco di panico, lamentandosi di non riuscire a respirare. “Sono proprio pazza per utilizzare la parola amicizia”, ha confessato amareggiata poco dopo.

Dayane Mello appoggia Giulia Salemi dopo la nomination di Rosalinda

Dayane, insieme a Pierpaolo, ha appoggiato Giulia dopo la nomination della Casa al completo. La modella brasiliana si è scagliata soprattutto contro l’amica Rosalinda Cannavò: “Non c’è cosa peggiore che fare un percorso con una persona che poi ti nomina. Io potrei essere la prossima perché ho capito che a lei dell’affetto non importa niente”. Una volta in diretta, non è arretrata: “Io e Giulia abbiamo avuto i nostri alti e bassi. Rosalinda e Giulia non hanno mai avuto uno scontro. Visto che adesso dice che io sono la stratega, quando doveva salvare Samantha non lo ha fatto e ha nominato Giulia senza nemmeno sapere perché”. Ma Rosalinda si è difesa: “A questo punto del gioco, gli affetti sono tutti”.

Samantha De Grenet: “Giulia si è isolata, nominata a causa sua”

Nel filmato trasmesso in diretta, Samantha De Grenet aveva commentato così la crisi di Giulia: “Chi è causa del suo male, pianga se stesso”. Parole che il conduttore Alfonso Signorini le ha chiesto di spiegare: “Giulia era rimasta male del fatto che tutta la Casa l’avesse nominata. Io ho detto che chi è causa del suo mal pianga se stesso perché lei in questa settimana aveva fatto vita a parte, rispetto agli altri aveva condiviso di meno”. Una versione dei fatti parzialmente condivisa dalla diretta interessata: “È vero che sono stata maggiormente con Pierpaolo, non sono state settimane facile e il mio umore era pessimo. Non volevo portare energia negativa nel gruppo”.