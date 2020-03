Il verdetto del televoto della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip è infine arrivato. Asia Valente è stata eliminata in maniera irreversibile dal Grande Fratello Vip. È stato un momento particolare perché Fabio Testi aveva cercato di indirizzare il voto del pubblico su di lui, ormai insofferente dalla situazione all'esterno della casa. Come è noto, i Vip sono stati messi al corrente dell'emergenza del Coronavirus. La stessa puntata è partita più tardi per il discorso di Giuseppe Conte. All'eliminazione di Asia, Alfonso Signorini ha fatto sapere a Fabio Testi che è amato dal pubblico. Poi la precisazione: "Non bisogna cercare di falsare le nomination".

Cosa è successo nella sedicesima puntata

Antonio Zequila contro Adriana Volpe è stato un altro tema della sedicesima puntata. "Una donna non è un trofeo da esibire", ci prova Adriana Volpe a giocare e chiudere all'angolo Zequila. Si è sentito che è stato un momento forzato, al punto che il bell'Antonio ha avuto vita facile nella replica: "Io sono sempre stato a favore delle donne, le amo e le rispetto, però non si può accettare che a un uomo si dica che faccia schifo, buttare trent'anni di carriera di un uomo che ha sempre lavorato. Facciamo così io mi sono confuso, non era lei, era un'altra modella e non ne parliamo più". Per il resto, la puntata ha visto Alfonso Signorini in uno studio senza pubblico e con la sola presenza di Pupo e degli eliminati del GfVip.

Il Grande Fratello Vip è slittato per il discorso di Giuseppe Conte

È stata una puntata condizionata dal nuovo discorso di Giuseppe Conte alla Nazione delle 21.40. Un momento a reti unificate nel quale il nostro Presidente del Consiglio ha annunciato misure più stringenti per l'Italia in relazione all'emergenza Coronavirus. Questo discorso ha fatto slittare anche l'inizio del Grande Fratello Vip, previsto proprio alla stessa ora in cui il premier ha parlato. A prendere la linea, subito dopo "Striscia la Notizia", è stato il Tg5 sotto l'egida della ‘edizione straordinaria'.