Arriva “Strappare lungo i bordi” su Netflix, la prima serie di Zerocalacare Dopo un anno di attesa dall’annuncio della serie, arriva su Netflix “Strappare lungo i bordi” la prima serie d’animazione firmata da Zerocalcare. I sei episodi saranno disponibili dal 17 novembre in streaming, mentre in anteprima mondiale verranno presentati al Festival del Cinema di Roma le prime due puntate.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo quasi un anno di attesa dall'annuncio della serie, finalmente, ecco arrivare anche una data ufficiale: la serie d'animazione "Strappare lungo i bordi" scritta e diretta da Zerocalcare arriverà su Netflix il 17 novembre. In anteprima mondiale verranno presentati i primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma lunedì 18 ottobre.

La prima serie animata di Zerocalcare

La serie, tanto attesa dopo le strisce che il fumettista, pseudonimo di Michele Rech, diffondeva durante le puntate di Propaganda Live, si compone di sei episodi di circa quindici minuti ciascuno ed è la prima serie d'animazione realizzata da Zerocalcare, ambientata in quello che è l'universo ormai noto dell'autore romano. Il progetto è stato prodotto da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

La trama della serie

La storia, ovviamente, è incentrata sulle vicende del protagonista stavolta arricchite da flashback ed episodi verificatesi nell'infanzia che hanno una ripercussione anche sulla quotidianità di Zercalcare. L'espediente da cui parte la narrazione è un viaggio in treno con gli amici di sempre, Sarah e Secco, che si preparano per affrontare una sfida difficile. Tra loro inizia un dialogo fitto in cui emergono problemi esistenziali, ci si sofferma sull'incompiutezza delle proprie vite, sempre con una vena sarcastica e comica, il tutto doppiato dalla voce di Zerocalcare che, come di consueto, impersona tutti i personaggi, tranne l'armadillo che ha la voce di Valerio Mastandrea. Ogni episodio si concentra su un momento particolare della vita, che tra ricordi e incertezze delinea un mondo in cui tutto può vacillare, ma ci sono anche alcune cose che reggono al peso delle incertezze: ovvero le amicizie. Tutto è destinato ad avere un posto in questo racconto e nel finale, tanto lo spettatore, quanto il protagonista saranno sorpresi nel vedere quale sarà.