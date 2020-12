Strappare lungo i bordi è il titolo della prima serie animata diretta da Zerocalcare. Sarà presto disponibile su Netflix. Il colosso di contenuti on demand ha presentato nella giornata del 21 dicembre il teaser trailer in anteprima. Con Zerocalcare c'è anche Valerio Mastandrea, sua la voce dell'Armadillo, alter ego del fumettista nell'universo narrativo da lui creato. Faranno parte della serie anche tutti gli altri personaggi: il Secco, Sarah e l'Amico Cinghiale.

Quando esce la nuova serie di Zerocalcare

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la serie di Zerocalcare, ma ci sono le parole del suo autore che, via Facebook, ha anticipato qualsiasi nota ufficiale e qualsiasi altra comunicazione spiegando che il progetto è interamente in capo a sé: "È una storia che mi sta molto a cuore, e la sto a fa come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia, il che significa che se viene na merda me l’accollo io". E ancora: "Al tempo stesso, come si vede già a partire da questi 50 secondi, sta cosa è realizzata decisamente meglio di quello che è nelle mie possibilità: questo perché ci stanno a lavorà un sacco di persone che sono quelle che poi fanno la differenza tra quello che faccio per i fatti miei e quello che stiamo facendo qui". Menzione d'onore per Valerio Mastandrea: "Sì, la voce dell’Armadillo è di Valerio Mastandrea, che d’altronde è il ruolo che gli si confà anche rispetto alle nostre vite".