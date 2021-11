I Ferragnez – La Serie in arrivo su Prime Video: svelata la data d’uscita I Ferragnez debuttano in esclusiva, su Prime Video, in 240 Paesi del mondo. E’ stata svelata, finalmente, la data di uscita della docu-fiction The Ferragnez La Serie: milioni di fan potranno scoprire i segreti della famiglia più famosa in Italia. Protagonisti, insieme a loro, anche i genitori di entrambi, le sorelle Ferragni e la nonna Luciana.

La notizia arrivata pochi minuti fa, farà esplodere di gioia milioni di fan della coppia più famosa d'Italia. Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a volare sul piccolo schermo! L'imprenditrice digitale e icona nel mondo della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, è sposata dal 2018 con Fedez, artista con all'attivo oltre 60 dischi di platino e 13 milioni di fan sui social. Federico Lucia è già stato in tv, in qualità di concorrente di Celebrity Hunted – Caccia all'Uomo e di conduttore di LOL – Chi ride è fuori. Anche Chiara è stata protagonista di un documentario sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted. Questa volta ci tornano insieme.

Non dovranno più utilizzare solo i social network, i fan dei Ferragnez avranno a breve libero accesso alla vita della loro coppia preferita. È in uscita, a dicembre 2021, su Amazon Prime Video, un nuovo docu-reality, che prenderà il nome di The Ferragnez – La Serie.

I milioni seguaci di Chiara Ferragni e Fedez scopriranno, nel dettaglio, la vita della famiglia come non l'hanno mai vista prima. Sarà un racconto del periodo più speciale per la coppia, tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021. La seconda gravidanza dell'imprenditrice digitale, la prima partecipazione dell'artista a Sanremo, la nascita della secondogenita, Vittoria. Tutti conoscono alcuni particolari di questi accadimenti, sempre documentati sui loro canali social. Questa volta però, non sfuggirà più nulla agli appassionati della celebre coppia: scopriranno gli aspetti più intimi del loro rapporto.

Federico e Chiara hanno accettato di mettersi ‘a nudo' ed aprire le porte della loro casa al pubblico di Prime Video! Protagonisti, nella docu-fiction, insieme a loro, anche i genitori di entrambi, le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca con i loro compagni e la nonna Luciana. La serie sarà composta da otto episodi e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo.