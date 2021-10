Le nuove uscite di Netflix di novembre 2021: cosa vedere tra le ultime novità I film e le serie tv da vedere a novembre 2021 su Netflix. Le date da cerchiare con il rosso per non perdere le nuove uscite sulla piattaforma sono certamente il 5 novembre con il film “Red Notice”, il 17 novembre con la serie tv animata di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi” e il 19 novembre per la serie live-action di “Cowboy Bepop”.

Il mese di novembre è pieno di grandi novità per tutti gli abbonati Netflix. Il catalogo della piattaforma si arricchisce con le nuove uscite di film originali e serie tv prodotte da Netflix, tra cui la più attesa è probabilmente Strappare lungo i bordi di Zerocalcare (qui l'intervista di Fanpage.it) che è in uscita per mercoledì 17 novembre. Tra le altre serie tv più attese c'è la live action di Cowboy Bepop, serie western-fantasy tratta dall'epocale e monumentale anime omonimo. Tra i film più attesi, la data da segnare in agenda è certamente il 5 novembre 2021 per il film Red Notice con Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di novembre 2021

Lunedì 1 novembre

Our Ladies

La Famiglia Claus

Un Weekend da Bamboccioni

Men in Black II

People Places Things – Come ridisegno la mia vita

I cannoni di Navarone

Saawariya

Martedì 2 novembre

Spontaneous

Camp Confidential: nazisti in America

Buddy Games

Mercoledì 3 novembre

Straight on Till Morning

I Re della Truffa

The Harder They Fall

Baxter

Dita Von Teese al Crazy Horse

La tragedia del capitano Scott

Mala fede

I ragazzi del retrobottega

Il mistero di Cambridge

A Run for Your Money

Un alibi troppo perfetto

Amiche su misura

Giovedì 4 novembre

Creed

Creed II

Amina

Venerdì 5 novembre

Love Hard

Yara

Max

Il momento per crescere

Zero to Hero

A Cop Movie

Meenakshi Sundareshwar – Tempio d’amore

Martedì 9 novembre

The Kitchen

Mercoledì 10 novembre

Ancora più bello

Jumanji: The Next Level

Due Donne – Passing

Giovedì 11 novembre

7 Prisioneiros

Venerdì 12 novembre

Red Notice

Lunedì 15 novembre

Sparkle

My Best Friend’s Wedding

Martedì 16 novembre

Dante’s Peak

Nella Valle Della Violenza

Papa Francesco – Un uomo di parola

BlacKkKlansman

Mercoledì 17 novembre

Mi chiamo Francesco Totti

Giovedì 18 novembre

Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella

Venerdì 19 novembre

tick, tick…BOOM!

Martedì 23 novembre

Piccole Donne

Mercoledì 24 novembre

Bruised – Lottare per vivere

Venerdì 26 novembre

Un castello per Natale

Sabato 27 novembre

Bohemian Rhapsody

Cosa vedere tra le nuove serie TV di Netflix

Lunedì 1 novembre

Ritoccàti

Spookley la zucca quadrata: Natale con i gattini

Sotto coperta: Mediterraneo

Angry Birds (stagione 4)

Martedì 2 novembre

Ridley Jones: La paladina del museo

Giovedì 4 novembre

Caccia ai Killer

Venerdì 5 novembre

Big Mouth (Stagione 5)

Narcos: Messico (Stagione 3)

The Club – Parte 1

Glòria (Stagione 1)

The Unlikely Murderer

Domenica 7 novembre

Arcane

Martedì 9 novembre

Swap Shop: mercatino alla radio

Mercoledì 10 novembre

Animal: il meraviglioso regno animale

Gentefied (Stagione 2)

Giovedì 11 novembre

Love Never Lies

Lunedì 15 novembre

Mentiras

Kuroko’s Basketball: Last Game

Martedì 16 novembre

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

Mercoledì 17 novembre

Strappare lungo i bordi

Christmas Flow – Gli opposti si innamorano

Al Passo con i Kardashian

La regina del flow (Stagione 2)

Tiger King (Stagione 2)

Venerdì 19 novembre

Cowboy Bepop

Hellbound

Martedì 23 novembre

Masters of the Universe: Revelation Parte 2

Mercoledì 24 novembre

True Story

Giovedì 25 novembre

F is for Family (Stagione 5)