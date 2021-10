Cowboy Bepop, perché la nuova serie western-fantasy di Netflix è così attesa Un western spaziale basato su un anime giapponese. Cowboy Bepop è la nuova serie Netflix, disponibile a partire dal 19 novembre, che unisce due mondi opposti in un prodotto televisivo dall’atmosfera del tutto inedita, ispirata all’omonimo anime giapponese scritto da Hajime Yatate e trasmesso in Giappone nel 1998.

A cura di Elisabetta Murina

Un western spaziale basato su un anime giapponese. Un insolito mix che potrebbe sembrare azzardato ma che, a giudicare dal trailer rilasciato il 27 ottobre, pare funzionare alla perfezione. Cowboy Bepop, la nuova serie Netflix disponibile a partire dal 19 novembre, unisce due mondi opposti in un prodotto televisivo dall'atmosfera del tutto inedita, ispirata all'omonimo manga giapponese scritta da Hajime Yatate.

Di cosa parla Cowboy Bepop

Una caccia ai criminali in un futuro molto lontano. Cowboy Bepop, la nuova serie Netflix disponibile dal 19 novembre, racconta le avventure di un gruppo di cacciatori di taglie, una sorta di "cowboy del futuro", che non sembrano intenzionati a fermarsi davanti a nulla. A mettere insieme la squadra è Spike Spiegel (interpretato da John Cho) che fa ritorno dopo che tutti pensavano che fosse morto: "Hanno cercato di uccidermi Ana", dice nel trailer. Per combattere i nemici, unisce le forze con l'ex pilota di astronavi Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda). Insieme si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali a bordo dell'astronave Bepop (che dà il nome alla serie). Riusciranno a ristabilire l'ordine nel mondo post apocalittico a suon di calci e pugni?

Cowboy Bepop si ispira a un anime giapponese

Cowboy Bepop si basa sull'omonima serie tv anime giapponese, scritta da Hajime Ytaye e diretta da Shin'ichirō Watanabe. In Giappone è stata trasmessa per la prima volta su Tokyo TV nel lontano 1998, ma il suo contenuto venne ritenuto troppo controverso e per questo furono mandati in onda solo circa la metà degli episodi previsti. Tuttavia, sempre nello stesso anno, un'altra emittente locale decise di diffondere per intero la storia. Anche in Italia ci fu un tentativo di adattamento, trasmesso su MTV durante l'Anime Night. Il progetto di Netflix però è decisamente più ambizioso e tenta di portare sullo schermo un genere innovativo che forse sarà una piacevole scoperta per molti spettatori e aprirà la strada ad altre produzioni.