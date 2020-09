Acceso confronto a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Jessica Antonini. Da settimane, ormai, l’ex cavaliere del trono over è riuscita a ritagliargli un ruolo da protagonista in quello “giovane”, corteggiando una delle ragazze arrivate in studio per il tronista Gianluca De Matteis. Nella puntata del dating show andata in onda oggi, però, l’attenzione di Armando si è spostata sul collega Davide Donadei. È stata Jessica, collega dei due tronisti, a replicare per loro, attaccando Armando.

L’acceso scambio tra Armando Incarnato e Jessica Antonini

Quando Armando, dopo avere attaccato Gianluca, si è rivolto a Davide, è stata Jessica a prendere la parola per chiedergli di non intromettersi. Piccata la reazione del campano: “Parli tu che dici ‘state al posto vostro’ e ti senti la principessa”. “Sei fastidioso. Sono due anni che stai qua ma stai zitto!”, ha replicato Jessica infastidita ma Incarnato non si è lasciato zittire: “Ma i tuoi modi li vedi? Ti senti la principessa. Sei arrogante e presuntuosa”. “Tu fai fare una brutta figura ai napoletani” ha detto lei di tutta risposta, concludendo lo scambio.

Jessica Antonini lascia Uomini e Donne

Jessica resterà sul trono solo per poche altre puntate. La tronista ha impiegato pochissimo a concludere il suo percorso in trasmissione. Evidentemente coinvolta dal corteggiatore Davide Lo Russo, lo ha scelto a sorpresa. Il corteggiatore le ha risposto sì e i due hanno abbandonato il programma. Ma la loro relazione, stando alle indiscrezione trapelate in rete, potrebbe avere avuto vita breve. Lo Russo e Jessica si sarebbero lasciati a poche ore dalla scelta, per una serie di motivi che avrebbero impedito alla loro relazione di decollare. È probabile che, se le cose dovessero essere andate realmente in questo modo, Maria De Filippi chiederà a entrambi di tornare on studio per confrontarsi sui motivi che li hanno spinti a lasciarsi.