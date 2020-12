Elisabetta Gregoraci ha deciso di mettersi in contatto con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, una volta terminata la puntata del Grande Fratello Vip 2020 durante la quale la modella cubana era entrata nella Casa per ritrovare il padre di suo figlio Leo. A svelarlo è Ariadna che, pur preferendo non rendere pubblici i messaggi di Elisabetta, ha voluto far sapere di essere stata da lei contattata in privato.

Cosa si sono dette Ariadna ed Elisabetta Gregoraci

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato”, ha scritto Ariadna in una Instagram story, “È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”. Ariadna ha confessato di essere rimasta conquistata dalla dolcezza di Elisabetta, che con Pierpaolo ha stretto un legame speciale conclusosi in diretta al Gf Vip: “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”.

Ma Elisabetta Gregoraci ha chiuso con Pierpaolo

Non sono ancora del tutto comprensibili i motivi che hanno spinto Elisabetta a mettersi in contatto con Ariadna. Proprio nel corso della puntata del GF Vip andata in onda lunedì 14 dicembre, la conduttrice e soubrette ha scelto di mettere la parola fine al legame con Pierpaolo. “Vai avanti”, gli ha detto, “Con te nella Casa ho vissuto bei momenti ma la vita fuori è un’altra cosa”. Parole che hanno permesso a Pretelli di comprendere che quanto era nato nella Casa con Elisabetta non avrà un futuro una volta che entrambi saranno tornati alla vita reale.