Antonella Elia, si sa è senza peli sulla lingua e non a caso è stata chiamata in veste di opinionista al Grande Fratello Vip. Intervistata da Tv Sorrisi e canzoni, non ha risparmiato commenti forti sull'edizione del reality ma il più pungente riguarda una concorrente che partecipò insieme a lei alla scorsa edizione, con cui i rapporti sarebbero tutt'altro che idilliaci. Si tratta di Adriana Volpe, che secondo la Elia si sarebbe rivelata una delusione dopo la fine del reality.

Cosa pensa Antonella Elia di Adriana Volpe

A suo dire, infatti, fuori dalla Casa la Volpe avrebbe evitato di risponderle in privato, una circostanza che la Elia non ha affatto apprezzato: "Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera e non ha mai tempo… L’amicizia è una cosa seria… Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te…". Al contrario, Antonella avrebbe instaurato un bel rapporto di amicizia con Manila Nazzaro, conosciuta a Temptation Island, e con Serena Enardu: "Loro al telefono ti rispondono".

Sul GF Vip e Flavia Vento

Per quanto riguarda il GF Vip, la Elia parla di un "ottimo cast" da cui si dice divertita: "Mi fanno tutti tenerezza perché so che dentro la Casa azioni e reazioni sono spropositate. Ci si accapiglia pure per come tagli le carote". Il riferimento è alla lite tra Dayane Mello e Franceska Pepe: di quest'ultima, l'opinionista apprezza "l'atteggiamento un po' selvatico", che l'ha resa uno dei personaggi più discussi della Casa. Sulla squalifica di Fausto Leali, la Elia si dice invece certa che il cantante non sia razzista, ma "il programma doveva prendere provvedimenti perché le parole sono importanti, soprattutto in questo momento storico dopo gli omicidi a sfondo razzista di George Floyd in America e Willy Monteiro Duarte da noi". La Elia è invece molto meno tenera nei confronti di Flavia Vento, che ha scelto di abbandonare lo show in tempi record (dopo appena 24 ore) per incapace di restare lontana dai suoi amati cagnolini.

La sua scelta è ingiusta nei confronti di chi non è stato scelto per fare posto a lei… Andare al Grande Fratello Vip è come un lavoro, e sul lavoro non si sputa.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip?

Insomma, chi sarà il vincitore di questo GF Vip?, seconda edizione in onda in pochi mesi e condotta ancora da Alfonso Signorini? Per ora la Elia non si sbilancia ma lancia una frecciatina agli spettatori: "Per me dovrebbe vincere chi ha il coraggio di esporsi e mostrare tutto di sé, invece il pubblico premia chi si barcamena senza mai finire nell'occhio del ciclone". Per sapere chi sarà il trionfatore dovremo aspettare la finale prevista dopo ben 27 puntate il 14 dicembre 2020.