Venerdì 9 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews è possibile apprendere quanto sarebbe accaduto durante la registrazione. A giudicare dalle anticipazioni, sembra proceda a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Biagio. Dopo il "bacio porno" che i due si erano scambiati nella precedente registrazione, ci sarebbero state altre effusioni.

Biagio bacia di nuovo Gemma Galgani

Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, la puntata avrebbe avuto inizio con il consueto video che riassume i precedenti dissapori tra Gemma Galgani e la frizzante opinionista Tina Cipollari. Il motivo del contendere sarebbe stato un cactus. Poi, i presenti in studio avrebbero avuto modo di assistere all'esterna che la dama del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe fatto con Biagio. Anche stavolta, come nella precedente, i due si sarebbero dati un bacio estremamente passionale. Ma il colpo di scena, quando si tratta della vita sentimentale di Gemma Galgani, è sempre dietro l'angolo.

Biagio è uscito con tre donne e ne ha baciate due

Il cavaliere ha realizzato diverse esterne. Biagio, infatti, sarebbe uscito anche con Maria. Proprio come con Gemma, anche con la donna, ci sarebbe stato un bacio sebbene non passionale come quello con la Galgani. E non è tutto. L'uomo si sarebbe concesso un'esterna anche con una terza donna. Una volta arrivato in studio, Biagio avrebbe commentato le sue esterne e avrebbe rimarcato il trasporto provato per Gemma e per Maria, tanto da aver avuto bisogno di una doccia fredda una volta tornato a casa. Il cavaliere del parterre di Uomini e Donne avrebbe assicurato di essere rimasto piacevolmente colpito da entrambe le donne. Gemma Galgani accetterà di condividerlo con Maria? Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli.