Sabato 3 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni diffuse dal sito IlVicoloDelleNews è possibile sapere qualche dettaglio in più su quanto avvenuto in studio. Secondo quanto riportato, ci sarebbero stati importanti sviluppi che vedrebbero protagonista Gemma Galgani. La dama avrebbe baciato un cavaliere. Ma vediamo che cosa è accaduto.

Il bacio tra Gemma Galgani e Biagio

La registrazione sarebbe partita, come ormai consuetudine, con uno sfogo di Gemma Galgani. Anche stavolta, la dama avrebbe trovato qualcosa e qualcuno contro cui puntare il dito. Si sarebbe detta delusa da Biagio perché l'uomo avrebbe regalato dei fiori ad altre donne del parterre. Gemma, tuttavia, poco dopo sarebbe entrata in studio con uno stato d'animo ben diverso rispetto a quello del filmato. La Galgani sarebbe apparsa radiosa. Il motivo? Avrebbe ricevuto un bacio proprio da Biagio. Il gesto sarebbe stato carico di passione visto che, secondo quanto sostiene IlVicoloDelleNews, Gemma lo avrebbe definito "porno" e avrebbe dichiarato che lo avrebbe preferito più romantico.

Nicola Vivarelli bacia Angelica

Sembra che Gemma Galgani non sia ancora destinata a essere felice fino in fondo. Una dama del Trono Over, Maria, sarebbe intervenuta per farle sapere che in realtà Biagio quella sera avrebbe voluto uscire con lei, ma dato che era impegnata non è stato possibile. Inoltre, Maria avrebbe rimproverato a Biagio di aver rivelato ad Aurora alcune confidenze che lei le avrebbe fatto in lacrime. Biagio avrebbe poi ballato con Sabina. Intanto, anche quanto a Nicola Vivarelli non sarebbero mancate le novità. Infatti, Sirius avrebbe baciato Angelica. La ragazza non sarebbe passata inosservata neanche agli occhi di Armando Incarnato che, tuttavia, avrebbe deciso di rinunciare alla sua conoscenza una volta appreso che ha 22 anni.