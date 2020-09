Sembra proprio che a Uomini e Donne sia scattato il bacio per uno dei tronisti. Stiamo parlando di Davide Donadei. Secondo le anticipazioni riportate dal sito IlVicoloDelleNews, il romantico gesto sarebbe avvenuto durante la registrazione di venerdì 25 settembre. Il tronista ha baciato Beatrice Buonocore. Ma andiamo con ordine.

L'esterna di Davide Donadei e Beatrice Buonocore

Secondo quanto riporta IlVicoloDelleNews, l'esterna tra Davide Donadei e Beatrice Buonocore avrebbe evidenziato grande intesa tra i due. Il tronista l'avrebbe stuzzicata chiedendole come avrebbe reagito se avesse portato Roberta in esterna. Avrebbero scherzato e chiacchierato mostrandosi a proprio agio l'uno con l'altra. Poi, Davide avrebbe abbracciato teneramente Beatrice e le avrebbe dato un bacio. Il pubblico presente in studio avrebbe accolto la scena con un fragoroso applauso.

Selene Querulo vede il bacio e lascia Uomini e Donne

A quanto pare, dunque, il bacio tra Davide e Beatrice avrebbe scaldato il cuore del pubblico. Non sarebbe riuscito a fare lo stesso con Selene Querulo. La corteggiatrice di Davide sarebbe apparsa visibilmente infastidita. Si sarebbe scagliata contro Davide, rintracciando in lui una certa incoerenza. Il tronista ha più volte rimarcato di volere accanto a sé una donna con carattere, ma secondo Selene, Beatrice sarebbe l'esatto contrario. Sempre più irritata dalla scena appena vista, avrebbe lasciato lo studio di Uomini e Donne perché convinta del disinteresse del tronista nei suoi confronti. Tornerà in studio nelle prossime puntate? Intanto, Roberta avrebbe espresso un certo interesse per Davide Donadei e lui, con grande galanteria, l'avrebbe invitata a ballare. La dama avrebbe poi rifiutato un corteggiatore ventiseienne perché non proverebbe per lui un interesse di tipo fisico, che al contrario Davide le susciterebbe. Sempre dal sito IlVicoloDelleNews si apprende anche che Beatrice sarebbe apparsa impassibile sia riguardo all'osservazione che Selene ha fatto su di lei, che davanti al ballo di Davide e Roberta.