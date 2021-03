Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 8 marzo 2021 a venerdì 12 marzo 2021, Clara avrà degli scontri con Alberto. Anche per Patrizio è arrivato il momento di fare chiarezza circa i suoi sentimenti. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Puntata di lunedì 8 marzo 2021

Il rapporto tra Roberto e Lara si fa sempre più carico di tensione, ma il peggio deve ancora arrivare. Intanto, Barbara continua a fare richieste sempre più pressanti ad Alberto, che non sa come gestirle. Raffaele continua ad impegnarsi perché Diego trovi un lavoro e una stabilità. Gli parla della possibilità di dare vita a una società insieme a Don Giuseppe.

Puntata di martedì 9 marzo 2021

Liana tenta in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a Rossella. Patrizio e Clara non riescono a stare lontani. Ferri è ormai certo che qualcuno stia cercando di screditarlo e di sabotare il suo lavoro, causando di proposito gli incidenti che avvengono ai Cantieri. Jimmy inizia a sperare che Niko e Susanna possano tornare insieme. L'uomo, infatti, sembra pronto a fare un passo verso Susanna.

Puntata di mercoledì 10 marzo 2021

Patrizio non riesce a soffocare l'attrazione che prova per Clara. Sa bene che quello che sta facendo è scorretto nei confronti di Rossella e, ovviamente, i sensi di colpa non tardano a farsi sentire. Ferri è determinato a scoprire l'identità di colui che sta tentando di metterlo in difficoltà sul lavoro. Vuole fargliela pagare.

Puntata di giovedì 11 marzo 2021

Patrizio ritiene di dovere affrontare le conseguenze della sua attrazione per Clara. Quest'ultima, intanto, ha una lite con Alberto. Sasà, suo malgrado, ha uno scontro con Bruno. Cerca conforto in Guido e Cotugno, che però lo deluderanno. Il rapporto tra Ferri e Lara è ormai a un bivio e l'uomo decide di rivolgersi a Franco.

Puntata di venerdì 12 marzo 2021

Clara e Alberto hanno l'ennesimo scontro. Clara non ne può più e prende una decisione definitiva. Patrizio si vedrà costretto a riflettere sui suoi sentimenti. Cerruti è stanco di essere continuamente criticato e a furia di sentirsi rimarcare i suoi difetti, sente che sta perdendo completamente la fiducia in se stesso. Qualcuno è pronto a tendergli una mano.