Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 8 febbraio 2021 a venerdì 12 febbraio 2021, Silvia sarà sempre più delusa dal modo in cui la polizia e Michele hanno gestito la vicenda dell'aggressione. Così, prenderà una decisione inaspettata. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap napoletana Un posto al sole, Giulia ha scoperto l’identità della persona che ha aggredito Silvia. Niko, però, le ha chiesto di non immischiarsi in questa vicenda. Intanto, il clima tra Lara e Roberto è stato sempre più teso. Lara si è avvicinata a Serena. Vediamo cosa succederà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 8 febbraio

Franco tenta di comprendere perché Nunzio sia tornato a Napoli. Ornella prende a cuore Diego. Così, decide di parlare con Raffaele e lo spinge ad aprirsi nei confronti del figlio. Gli suggerisce di intavolare con lui, un discorso che sembrava ormai chiuso. Diego, intanto, chiede a Silvia se abbia bisogno di lui nella gestione del Vulcano.

Puntata di martedì 9 febbraio

Silvia è molto delusa dal modo in cui si sta sviluppando la vicenda della sua aggressione. Ritiene insoddisfacente il comportamento della polizia e insensibile quello di Michele. Così, prende una decisione inaspettata. Nunzio è immerso in una marea di guai, che potrebbero avere gravi conseguenze anche per le persone che gli stanno accanto. Raffaele fa una importante proposta a Diego.

Puntata di mercoledì 10 febbraio

Chiara vorrebbe intervistare Silvia per permetterle di raccontare la sua storia. Michele, però, prova a farle cambiare idea. Intanto, un invito a un evento mondano scatena tensioni tra Alberto e Clara. Nunzio attua il suo piano sperando che Franco non inizi a sospettare di lui. È pronto a tutto per racimolare la somma che gli permetterebbe di non andare incontro a gravi conseguenze.

Puntata di giovedì 11 febbraio

Serena si reca da Clara e tenta di convincerla a cambiare idea e a partecipare all'evento. Silvia decide di rilasciare l'intervista e, non appena le sue dichiarazioni vengono diffuse, arrivano anche le conseguenze. Con Michele la tensione si farà palpabile. A Cerruti dispiace molto la piega che ha preso il rapporto con Sarti, perciò prova a far pace con lui.

Puntata di venerdì 12 febbraio

Roberto, Filippo e Serena si recano all'evento. Clara, alla fine, preferisce non presentarsi. Alberto, dunque, si reca all'evento con Barbara. Cerruti e Sarti finalmente trovano un punto di incontro e decidono di mettere una pietra sopra i loro dissapori. Diego è pronto a prendere una decisione circa la proposta di Raffaele. Prima, però, si reca al laboratorio di arte presepiale.