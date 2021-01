Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 11 gennaio 2021 a venerdì 15 gennaio 2021, Leonardo fa a Filippo un'importante rivelazione sulla morte di Tommaso. Poi, i due uomini vengono sequestrati da delinquenti. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Fabrizio è stato ricoverato in ospedale a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Marina, molto preoccupata, ha deciso di lasciare Napoli per stargli vicino. Un incontro, tuttavia, ha riacceso la sua sete di vendetta. Vediamo cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 11 gennaio

Filippo sembra essere pieno di buoni propositi nei confronti di Leonardo, ma i problemi sono dietro l'angolo. Alberto è pronto a trasferirsi in un nuovo appartamento. Giulia, tuttavia, tenta di mettergli i bastoni tra le ruote per il bene di Clara. Cerruti deve affrontare una lunga serie di sventure.

Puntata di martedì 12 gennaio

Leonardo fa una rivelazione scioccante sulla morte di Tommaso. Così, il comportamento di Filippo nei suoi confronti cambia radicalmente. Clara non ha intenzione di lasciare andare Alberto. Chiarisce che se deciderà di trasferirsi in un’altra casa, non vedrà più né lei né il suo bambino. Problemi di convivenza per Vittorio e Cerruti.

Puntata di mercoledì 13 gennaio

Serena è sempre più preoccupata perché Filippo non fa ritorno a casa. In realtà, Filippo e Leonardo sono stati catturati da due delinquenti. Vittorio si rende conto del grandissimo talento di Alex. Renato nota che Niko sta avendo difficoltà nella gestione dello studio, così gli fa una proposta che potrebbe alleggerire la mole di lavoro.

Puntata di giovedì 14 gennaio

Leonardo versa in gravi condizioni. Filippo, allora, prova a mettersi in contatto con Serena per darle tutte le istruzioni necessarie per intervenire e provare ad aiutarli. Roberto vorrebbe agire seguendo il suo istinto. Non sa di rischiare di mettere in pericolo la vita di suo figlio. Vittorio insiste perché Alex accetti il lavoro.

Puntata di venerdì 15 gennaio

Serena lotta con Ferri per il pagamento del riscatto. Intanto, Filippo si rende conto che la situazione è in procinto di precipitare. Clara inizia a non sperare più di recuperare il rapporto con Alberto. Quest’ultimo prende un’importante decisione di cui però potrebbe pentirsi molto presto.