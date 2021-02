Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 1 marzo 2021 a venerdì 5 marzo 2021, Clara bacerà Patrizio. Ovviamente la sua azione avrà delle conseguenze sia per lei che per il giovane, che piomberà in uno stato di grande confusione. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Puntata di lunedì 1 marzo 2021

Franco ha ormai scoperto il segreto di Nunzio. Non intende starsene con le mani in mano e chiede aiuto a una persona che nessuno si sarebbe mai aspettato. Intanto, Clara dovrà fare i conti con le conseguenze del bacio dato a Patrizio. Il figlio di Niko si fa sempre più insistente. Così, Niko inizia a ritenere che la cosa più giusta da fare sia rimettersi in contatto con Susanna.

Puntata di martedì 2 marzo 2021

Franco riesce ad aiutare Nunzio. Recupera, infatti, i soldi per pagare il suo debito. Poi pianifica con lui un viaggio in Sicilia. Peccato che l'imprevisto sia dietro l'angolo. Niko contatta Susanna e le chiede la cortesia di farsi intervistare da Jimmy, ne ha bisogno per via di un compito in classe assegnato dalle maestre. Contrasti tra Salvatore e Bice.

Puntata di mercoledì 3 marzo 2021

Franco dovrà prendere una decisione molto difficile. Rossella sembra ormai prossima alla laurea. Ha appena terminato la tesi. Purtroppo, però, le cose non andranno per il verso giusto. Mariella e Guido proveranno ad ascoltare sia lo sfogo di Salvatore che quello di Bice, per provare a comprendere chi dei due abbia ragione.

Puntata di giovedì 4 marzo 2021

Clara e Alberto sono ormai ai ferri corti. La donna decide di fare intervenire Patrizio, sottovalutando il fatto che i due uomini possano fare scintille. Nunzio è finalmente libero dai guai, per la gioia di Franco. Bruno, spazientito, non sopporta più gli sfoghi di Salvatore. Guido e Mariella, intanto, fanno i conti con Bice e provano a placarla.

Puntata di venerdì 5 marzo 2021

Rossella prova a riavvicinarsi a Patrizio, è pentita di averlo trattato male. Il giovane, però, è molto confuso per via del bacio che si è scambiato con Clara. Filippo tenta di aprire gli occhi al padre su Lara. Raffaele, infine, è sempre più preoccupato per Diego. Teme per il suo futuro lavorativo. Così, decide di fare un ultimo tentativo chiedendo aiuto a don Giuseppe.