Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 1 febbraio 2021 a venerdì 5 febbraio 2021, Niko verrà a sapere chi si nasconde dietro l'aggressione a Silvia. Inoltre, il rapporto tra Lara e Roberto si farà sempre più teso, mentre la donna si avvicinerà a Serena. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap napoletana Un posto al sole, Serena e Filippo si sono dimostrati sempre più solidali con Leonardo e hanno fatto di tutto per essergli d'aiuto. Roberto, intanto, ha dovuto fare i conti con i ricordi di Marina. Ha tentato in tutti i modi di avere sue notizie. Vediamo cosa succederà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 1 febbraio

Per Giulia è ormai chiaro che l'aggressore di Silvia sia il fratello di Thea. Niko, che si sta occupando legalmente della vicenda, chiede a Giulia di non immischiarsi. Angela intanto deve fare i conti con i suoi dubbi. Non riesce a spiegarsi, infatti, perché Nunzio abbia preso all'improvviso la decisione di tornare a Napoli.

Puntata di martedì 2 febbraio

Silvia e Michele si ritrovano nuovamente ad essere ai ferri corti, per via del coinvolgimento legale di Niko nel caso di Emil. Patrizio e Vittorio, stanchi di discutere, decidono che sarà la sorte a decidere chi potrà usufruire del seminterrato. Decidono di tirare a sorte. Non sanno, però, di non essere gli unici ad ambire a quel luogo.

Puntata di mercoledì 3 febbraio

Il rapporto tra Silvia e il marito è sempre più a rischio. A far vacillare del tutto la relazione è l'arrivo di una proposta. Lara, a causa della sua intraprendenza sul lavoro, avrà dei problemi che non riguarderanno solo Roberto. Bice non può far a meno di notare che tutti gli inviti di Bruno finiscono in un nulla di fatto. Così, incarica Salvatore di capire cosa stia succedendo.

Puntata di giovedì 4 febbraio

Roberto deve far fronte a un clima di crescente tensione tra gli operai. L'uomo è in cerca di una soluizione per tentare di placare gli animi. Intanto, Lara e Serena sembrano essere sempre più complici. Le due donne esprimono vicinanza reciproca. Per Cerruti si avvicina un momento cruciale. Scoprirà cosa nasconde il dottore.

Puntata di venerdì 5 febbraio

Lara medita vendetta. La donna sta escogitando un piano contro Luciana. Intanto, suo malgrado, Patrizio si vedrà costretto ad adattarsi al nuovo vicino. Si impone di provare a familiarizzare con lui. Agli occhi di Franco è ormai chiaro che Nunzio stia tramando qualcosa. Il suo comportamento, infatti, è decisamente sospetto.