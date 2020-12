Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: nelle puntate in onda da lunedì 4 gennaio a venerdì 8 gennaio 2021, Fabrizio è in ospedale e Marina è disperata. La donna prende una decisione drastica, anche se la sua sete di vendetta non si è ancora sopita. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Un posto al sole, il piano di Roberto è ormai venuto a galla. Lara, gelosa della sua vicinanza a Marina, ha cambiato i suoi piani e ha iniziato a tramare alle spalle di Ferri. Le conseguenze sono ricadute anche su Marina e Fabrizio. Vediamo cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 4 gennaio

Le condizioni di salute di Fabrizio precipitano e l'uomo viene ricoverato in ospedale. Marina, preoccupatissima, cede alla disperazione. Per Ferri, invece, è arrivato il momento di fare i conti con le sue azioni e prendere atto che la distanza tra lui e Marina sta diventando ormai incolmabile. Bianca ha ricevuto in regalo un boomerang. Nonostante i genitori glielo abbiano vietato, gioca con Jimmy. Grossi guai li attendono.

Puntata di martedì 5 gennaio

Marina prende un'importantissima decisione che darà una svolta fondamentale alla sua vita. Tra Raffaele e Diego scoppia una discussione. Bianca e Jimmy, intanto, dopo la loro marachella rimangono impelagati in una rete di bugie. Così, hanno modo di apprendere una lezione: mentire porta a conseguenze di cui poi dovranno rispondere.

Puntata di mercoledì 6 gennaio

Marina è pronta a lasciare Napoli. Intende prendersi del tempo per occuparsi di Fabrizio. Quando tutto sembra pronto per attuare questa svolta, un incontro risveglierà in Marina la sete di vendetta. Diego vuole lanciarsi in un ambizioso progetto imprenditoriale. Vittorio attraversa un momento di crisi. Alex verrà stupita da una proposta che non si aspettava.

Puntata di giovedì 7 gennaio

Leonardo sente di non potersi risollevare da solo. Così, si rivolge a Filippo e Serena e chiede loro di aiutarlo. Marina decide di partire con Fabrizio. Alex ha ricevuto una proposta di lavoro che la porterebbe lontana da Napoli. Non sa se accettare. Prova a confrontarsi con Vittorio, ma lui ha altro per la testa e non le dà ascolto. Interviene Patrizio.

Puntata di venerdì 8 gennaio

Filippo e Serena decidono di aiutare Leonardo e lo accolgono in casa loro. Alex non se la sente di accettare la proposta di lavoro a Madrid, anche se è consapevole del peso della rinuncia. Guido sta per rientrare da Ischia e Cerruti lo attende con ansia. Un imprevisto, però, è dietro l'angolo.