Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: nelle puntate in onda da lunedì 28 dicembre 2020 a venerdì 1 gennaio 2021, il piano di Roberto sta per essere smascherato e le conseguenze saranno tragiche anche per Marina. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3. Giovedì 31 dicembre, però, non andrà in onda.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Un posto al sole, Niko è sembrato ormai pronto a voltare pagina e a relegare al passato il rapporto con Susanna. Tutti i tentativi di riconciliazione, infatti, si sono rivelati vani. Intanto, la prima parte del piano di Ferri ha funzionato. È riuscito ad acquisire il pacchetto di maggioranza dei cantieri. Vediamo cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 28 dicembre

Leonardo si reca da Serena perché ha bisogno del suo aiuto. Ferri è il nuovo capo dei Cantieri ed è determinato a portare avanti i suoi loschi piani. Grazie alla complicità di Lara, riesce a distrarre Marina dalle sue macchinazioni e dai suoi inganni. Silvia deve decidere come riorganizzare il Caffè Vulcano. Cristina è ormai partita.

Puntata di martedì 29 dicembre

Roberto tenta di costruire un buon rapporto con gli operai e anche con Marina. Lara, ovviamente, non è affatto felice di vedere i due riavvicinarsi, quindi cambia il suo piano e inizia a tramare alle spalle di Ferri. Serena si vede suo malgrado costretta a cedere a una richiesta di Leonardo. Brutte notizie per Raffaele. L’uomo dovrà fare i conti con un grave dispiacere.

Puntata di mercoledì 30 dicembre

Vittorio è determinato più che mai a organizzare il veglione di Capodanno. Alex, tuttavia, non sembra affatto d’accordo con lui. Anche gli altri condomini nutrono qualche perplessità. Intanto Giulia nota che Bianca è molto triste perché i suoi genitori sono distanti. Così, decide di intervenire e di parlare con Franco e Angela.

Puntata di venerdì 1 gennaio

Per Roberto sta per arrivare il momento della resa dei conti. Il piano losco con il quale è riuscito ad appropriarsi dei Cantieri, infatti, sta per essere smascherato. Le conseguenze saranno tragiche anche per Marina e Fabrizio. Renato, intanto, ha fatto l’errore di acquistare dei fuochi d’artificio troppo rumorosi, così cerca in tutti modi di cederli a Raffaele.