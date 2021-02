Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 22 febbraio 2021 a venerdì 26 febbraio 2021, Clara sarà immersa nei preparativi delle nozze con Alberto. Le cose precipiteranno quando Clara incontrerà Alberto con Barbara. Tra le due donne scoppierà un'accesissima lite. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Puntata di lunedì 22 febbraio

Per Niko è ormai una questione di principio. Intende scoprire tutta la verità sul crimine di cui dovrà rispondere Emil. Michele, intanto, fa venire alla luce alcuni dettagli che potrebbero ribaltare la situazione. Guido e Mariella fanno rientro a casa. Sperano in una serata tranquilla, ma dovranno fare i conti con diversi imprevisti.

Puntata di martedì 23 febbraio

Nunzio decide di mentire a Franco. Mariella, inaspettatamente, riceve una proposta indecente da Sasà. Bice, tuttavia, è sempre pronta a intervenire. Michele intende andare a fondo alle accuse che pendono sul capo di Emil. Per questo, decide di andare a parlare con Torre. Sa benissimo che il destino del giovane è nelle mani di Silvia.

Puntata di mercoledì 24 febbraio

Tra Michele e Silvia, ormai, il rapporto è freddissimo. La distanza tra i due sembra essere ormai incolmabile. Franco, intanto, prepara i bagagli per partire per Venezia. Roberto, dopo aver valutato le richieste degli operai, ritiene di avere trovato la soluzione ottimale per tutti. Le cose, però, non andranno come sperato.

Puntata di giovedì 25 febbraio

Emil viene scarcerato. A questo punto, Michele prende una decisione drastica. Le conseguenze potrebbero essere distruttive e portare alla fine del rapporto con Silvia. Nunzio, pur di racimolare i soldi di cui ha bisogno, decide di compiere un gesto sconsiderato. Clara è pronta a convolare a nozze, ma quando incontra Barbara insieme ad Alberto, scoppia la tensione.

Puntata di venerdì 26 febbraio

Clara è stufa della costante presenza di Barbara nella vita di Alberto. Così, mette l'uomo alle strette. Alberto, tuttavia, non ha alcuna intenzione di cedere alle richieste di Clara. Ritiene che la donna debba imparare a fidarsi di lui. Nunzio fa un ultimo tentativo per recuperare i soldi che ha perso giocando a poker.