Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: nelle puntate in onda da lunedì 21 dicembre 2020 a venerdì 25 dicembre 2020, dopo l'ennesimo tentativo di riconciliazione, Niko capirà che è arrivato il momento di lasciarsi la relazione con Susanna alle spalle. Ferri, intanto, acquisirà il pacchetto di maggioranza dei cantieri. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Un posto al sole, Niko ha tentato di recuperare il rapporto con suo figlio. Purtroppo, negli ultimi tempi lo ha trascurato perché totalmente assorbito dai suoi drammi. Intanto, il giovane ha anche avuto un incontro con Susanna che sembrava suggerire la possibilità di una riconciliazione. Vediamo cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 21 dicembre

Ferri intende diventare il socio di maggioranza dei cantieri. Ovviamente Marina e Fabrizio non saranno affatto entusiasti della sua proposta. Susanna e Niko si riavvicinano. Potrebbe esserci ancora una speranza per la loro storia d'amore. Patrizio medita vendetta, dopo lo scherzo ricevuto da Vittorio. Intende ripagarlo con la stessa moneta.

Puntata di martedì 22 dicembre

Niko proverà a dare una mano a Ugo, che si barcamena nelle sue vicende amorose. Ad attendere Niko, però, c'è una bella sorpresa. Roberto è pronto a tutto pur di distruggere Fabrizio e Marina. Per questo, non mollerà fino a quando il suo piano non sarà concluso. Per assicurarsi che tutto fili liscio, si affida alle sue doti di manipolatore.

Puntata di mercoledì 23 dicembre

Roberto riuscirà ad acquisire il pacchetto di maggioranza dei cantieri. Così, cambierà completamente l'assetto societario e la tensione tra Marina e Fabrizio si farà sempre più alta. Niko, intanto, comprende che non c'è alcuna speranza che lui e Susanna possano davvero riconciliarsi. A seguito di questa consapevolezza, prende delle decisioni lavorative importanti.

Puntata di giovedì 24 dicembre

È la vigilia di Natale. Mentre fervono i preparativi per una grande festa, avviene un imprevisto legato al presepe di Raffaele. Il tradizionale rito natalizio potrebbe essere compromesso. Bianca, intanto, è giù di morale. Soffre molto l'assenza dei suoi genitori. Renato escogita un modo per fare una sorpresa a Niko.

Puntata di venerdì 25 dicembre

Alberto invita Clara a vedere la sua nuova casa. Niko, intanto, organizza un appuntamento molto speciale per Jimmy. Ferri è combattuto. Da una parte sente di provare qualcosa per Lara, dall'altro non può fare a meno di pensare al rapporto che lo legava a Marina. Questo comprometterà la sua serenità nel giorno di Natale.