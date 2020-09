La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al Sole, in onda oggi 30 settembre 2020: nell'episodio della soap vedremo che Fabrizio sarà pronto a prendere delle importanti decisioni. Per l'uomo si tratta di una vera e propria svolta. È arrivato per lui il momento di rivoluzionare sia la carriera che la vita privata. Intanto, l'intesa tra Roberto e Lara si farà sempre più evidente. Serena è incinta, aspetta un figlio da Leonardo. La gravidanza sembra mettere la parola fine alla possibilità di una riconciliazione tra la donna e il suo ex marito Filippo, reduci da un'udienza di separazione che li ha lasciati profondamente turbati. Pian piano, però, tra loro sembrerà delinearsi un nuovo equilibrio. Infine, Patrizio dovrà accettare la sua sconfitta nella trasmissione di cucina di Peluso.

Ricordiamo che nelle puntate precedenti di questa settimana, Roberto ha provato in tutti i modi ad allontanare Marina da Fabrizio. Ha tentato di metterla in guardia, insinuando in lei dei dubbi circa le vere intenzioni dell'uomo. Nei prossimi episodi, gli spettatori assisteranno a un importante colpo di scena. Fabrizio, infatti, farà la proposta di matrimonio a Marina. La donna, sorpresa e spiazzata, deciderà di accettare. Intanto, Giulia rischierà di mettersi nei guai per la vicenda di Marco Modica. Stanca di aspettare i lenti tempi della giustizia, mediterà di compiere un'azione che potrebbe metterla in pericolo. Nelle prossime puntate si assisterà anche al ritorno di Alex a Napoli. Dopo aver saputo degli scontri tra Samuel e Patrizio, deciderà di prendere le difese del primo. Per conoscere tutti i dettagli della trama delle nuove puntate di Un posto al sole, non resta che sintonizzarsi dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai3. È possibile anche vedere le puntate in streaming e in replica su RaiPlay.