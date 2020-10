Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 19 ottobre 2020 a venerdì 23 ottobre 2020. Negli episodi della soap vedremo che Marta partirà per New York. Ovviamente, sarà molto triste al pensiero di non vedere il marito per mesi. Intanto, la vita di Vittorio verrà sconvolta da una tragica notizia. L'appuntamento è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore, Luciano sembrava intenzionato a vivere l'amore con Clelia alla luce del sole. L'uomo ha preso il coraggio a due mani e ha comunicato a Silvia che avrebbe lasciato la loro casa. Intanto, Marta è apparsa sempre più convinta di andare a vivere per alcuni mesi a New York per poter realizzare i suoi sogni. Ecco tutti i dettagli delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 19 ottobre

La caffetteria finalmente ha ingranato. L'idea che ha aiutato gli affari a decollare è stata quella di vendere il gelato. Silvia inventa una scusa per trattenere Luciano. Gli chiede di restare nella loro casa perché presto arriverà in visita la zia Ernesta. Vittorio vuole che Marta sia felice, per questo non ha intenzione di ostacolare il suo desiderio di partire per New York.

Puntata di martedì 20 ottobre

La zia Ernesta non arriva da sola. Con lei c'è anche la nipote Stefania. Quest'ultima nasconde un segreto. Nonostante non ne parli, è innamorata di Federico. Marta segue le sue passioni e si prepara a salutare amici e familiari per partire per New York. Sa già che proverà grande nostalgia per loro, ma è convinta che questa sia la cosa più giusta da fare.

Puntata di mercoledì 21 ottobre

Marta è scossa. L'idea di vivere lontana da Vittorio per mesi, la destabilizza e non la fa partire serenamente. Luciano decide di accontentare Silvia e davanti a zia Ernesta tenta in tutti i modi di fingere che il loro matrimonio sia felice come un tempo. Salvatore cerca di comprendere se i clienti possano gradire la pasticceria. Lo fa senza interpellare Laura che si infuria.

Puntata di giovedì 22 ottobre

Armando, per amore di Agnese, decide di non indossare più la fede nuziale. Salvatore tenta in tutti i modi di farsi perdonare da Laura, ma la ragazza non accetta di essere stata accantonata dal suo socio. Per Marta è arrivato il momento di partire. La famiglia la accompagna all'aeroporto e tutti sembrano essere molto tristi all'idea di non vederla per un po'.

Puntata di venerdì 23 ottobre

Brutte notizie per Luciano. La zia Ernesta, infatti, ha una confessione da fare. Ha perso la casa e dunque non ha un posto dove stare. Per alcune settimane, dovrà fermarsi da Silvia e dunque la farsa del matrimonio felice è destinata a continuare. Intanto, Vittorio riceve una visita inaspettata. Beatrice, la moglie di suo fratello, gli porta una tragica notizia.