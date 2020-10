Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 5 ottobre 2020 a venerdì 9 ottobre 2020. Negli episodi della soap assisteremo a un colpo di scena nel matrimonio di Riccardo e Ludovica. Inoltre, Adelaide tornerà dall'America insieme a Umberto. L'appuntamento è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore è tornata Daniela, la madre biologica di Anna. Dopo aver rifiutato la figlia è sembrata pronta a occuparsene. Federico, dopo aver scoperto i tradimenti di Silvia e Luciano, si è scontrato con loro. Poi ha lasciato Roberta perché non crede più nell'amore. Nicoletta, intanto, è tornata a Milano. Il suo ritorno ha avuto conseguenze sul matrimonio di Ludovica e Riccardo.

Puntata di lunedì 5 ottobre

Nonostante Cosimo mostri il suo interesse a Gabriella, quest'ultima resta sulle sue. Roberta lo nota e le chiede il motivo. Nicoletta rivede Riccardo. L'uomo va a trovarla per poter riabbracciare anche Margerita. Armando sa che Marcello e Salvatore vorrebbero poter tenere aperta la caffetteria anche di sera. Tuttavia, stanno facendo fatica a ottenere i permessi necessari. Armando li aiuta.

Puntata di martedì 6 ottobre

Umberto ha buone notizie. Fa sapere a Riccardo, infatti, che sta per tornare con Adelaide. Intanto, Vittorio sta preparando una sorpresa per Marta. Fervono i preparativi per il matrimonio di Ludovica. Flavia si reca da Silvia e le rivolge un invito ben preciso: deve tenere sua figlia lontana dal futuro genero. Cosimo e Riccardo tornano a essere amici.

Puntata di mercoledì 7 ottobre

Nicoletta è ancora innamorata di Riccardo, nonostante lui stia per sposare Ludovica che tra l'altro sembra aspettare un figlio da lui. In realtà, è tutto un imbroglio. Ludovica, infatti, svela a sua madre di aver finto la gravidanza. La donna non approva quanto ha fatto, ma non le fa mancare il suo sostegno. Roberta, intanto, è sempre più vicina a Marcello. Rocco studia per prendere la licenza elementare. Cosimo regala a Gabriella un anello di fidanzamento e lei lo accetta.

Puntata di giovedì 8 ottobre

Umberto e Adelaide fanno rientro. Intanto, è arrivato il fatidico giorno delle nozze di Riccardo e Ludovica. Riccardo, tuttavia, si rende conto che c'è qualcosa che non va. Smaschera Ludovica: la donna non è incinta. Il matrimonio è ormai stato celebrato ma l'uomo sente di non poter più stare lontano da Nicoletta e corre da lei.

Puntata di venerdì 9 ottobre

Riccardo e Nicoletta devono attendere l'annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota prima di poter vivere il loro amore pubblicamente. Così, prendono una decisione drastica. Decidono di partire insieme per Parigi. Umberto e Adelaide appoggiano la loro decisione. Federico chiede a Luciano di lasciare Clelia.