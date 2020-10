Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 12 ottobre 2020 a venerdì 16 ottobre 2020. Negli episodi della soap vedremo a rischio la festa di fidanzamento di Gabriella e Cosimo. Le famiglie dei due fidanzatini litigheranno ferocemente. Intanto, Luciano prenderà la sua decisione. Lascerà la casa in cui viveva con Silvia. L'appuntamento è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, il colpo di scena che tutti aspettavano. Riccardo, nel giorno del matrimonio, ha scoperto che Ludovica gli ha mentito. La donna non è incinta. Così, l'ha lasciata ed è tornato da Nicoletta, deciso più che mai a vivere finalmente questo grande amore alla luce del sole. Inoltre, Adelaide ha lasciato Ravasi ed è tornata da New York con Umberto.

Puntata di lunedì 12 ottobre

Luciano è in ansia. Vittorio, al ritorno da New York, si aspetta di trovare la nuova collezione. Gabriella, intanto, si prepara per la festa che celebrerà il suo fidanzamento con Cosimo. È molto agitata. Adelaide si è ormai separata da Ravasi. Intanto, incombono le votazioni per la nuova presidentessa del Circolo e Adelaide è tesa. Umberto la rassicura e le propone di farsi scrivere il discorso da Federico.

Puntata di martedì 13 ottobre

I genitori di Gabriella sono attesi a Milano per la festa di fidanzamento. Adelaide ha una rivale al Circolo. Marta e Vittorio tornano dalla luna di miele. Sono entusiasti di ciò che hanno visto a New York. Luciano incontra Silvia che è ancora convinta di riuscire a salvare il loro matrimonio. L'uomo, però, le fa sapere di essere giunto a un'importante decisione che riguarda lui e Clelia.

Puntata di mercoledì 14 ottobre

Vittorio nota che Marta a New York si sentiva veramente felice e pronta a inseguire i suoi sogni. Così, inizia a credere che il destino di sua moglie sia lì. Luciano ha preso la sua decisione. Lascia la casa in cui viveva con Silvia. Contro tutte le aspettative, Federico sembra quasi rasserenato da questa scelta. I genitori di Gabriella, prima della festa di fidanzamento, conoscono Cosimo e la sua famiglia.

Puntata di giovedì 15 ottobre

La famiglia di Gabriella e quella di Cosimo litigano ferocemente. La festa di fidanzamento sembra essere a rischio. A causare lo scontro, la provenienza da diverse classi sociali. Adelaide, intanto, ha una lite con la rivale Fiorenza, poi – su suggerimento di Umberto – decide di fare da testimonial alla nuova collezione del Paradiso. Marcello sorprende Roberta con una serata romantica.

Puntata di venerdì 16 ottobre

La serata romantica di Marcello e Roberta finisce male a causa della troppa passione di lui. La contessa di Sant'Erasmo diventa modella per fare da testimonial al Paradiso. Vittorio interviene per salvare il fidanzamento di Cosimo e Gabriella. Intanto, Marcello e Roberta hanno modo di avere un chiarimento sulla serata trascorsa insieme.