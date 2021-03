Gaia ed Esa sono stati i primi allievi eliminati nel corso del serale di Amici 2021. Usciti per effetto delle prime sfide a squadre, i due cantanti hanno lasciato la scuola subito dopo la prima puntata. Un’eliminazione dal retrogusto amaro per entrambi, che erano appena riusciti ad accedere alla fase serale del talent show prima di dovervi rinunciare. Andranno avanti nel loro percorso lontano dalle telecamere del talent show di Canale5, dovendo proseguire il loro percorso da soli.

Le prime parole di Gaia dopo l’eliminazione

Gaia è stata la prima allieva eliminata dal serale. Dietro le quinte, ha confidato in un’intervista a Witty la sua delusione e la profonda gratitudine provata nei confronti di chi le ha dato la possibilità di partecipare al programma, un’altra chance per realizzare i suoi sogni:

Volevo rimanere, mi sarebbe piaciuto rimanere per far vedere ancora un po’ quello che ero, quello che potevo dare e quello che possiamo trasmettere io e la mia musica. Sono arrivata qui senza avere la sicurezza di poter entrare. Ci speravo ma mi rendevo conto che sarebbe stato davvero molto difficile. Però la prima volta che ho vinto corrisponde al momento in cui al primo step mi hanno detto che ce ne sarebbe stato un altro e poi un altro ancora. È stato qualcosa in più che mi è stato dato e che non mi aspettavo. Ogni cosa qua dentro è stata speciale, dal risveglio alla buonanotte. Spero che questo percorso sia stato formativo benché sia stato breve. Mi auguro che sia l’inizio di una nuova avventura e che possa continuare a fare ciò che amo fare. La mia priorità è la musica.

Le prime parole di Esa dopo l’eliminazione

Anche Esa, eliminato al termine della puntata con la comunicazione arrivata quando i ragazzi erano già entrati in casetta, ha ringraziato il talent show per l’opportunità accordatagli: “È stata una bella esperienza che rifarei, tornassi indietro, altre mille volte. Sono riuscito a entrare grazie alla mia musica e alla mia determinazione. Questi mesi sono stati mesi di lavoro, giorno dopo giorno. Abbiamo fatto tutti un lavoro strepitoso, con i coach e con i professori. Ho ancora tantissime cose da dire. Avessi avuto l’opportunità, lo avrei fatto ancora qua dentro però è giusto, fa parte del gioco. Sono stato me stesso come non mai qua dentro, ho tirato veramente fuori tutto. Ho sempre detto che se dev uscire, devo uscire a testa alta, con la convinzione di avere spaccato. E stasera ho spaccato. Quindi sono contento, davvero fiero di me stesso, ma devo fare di più. Ci risentiremo sicuramente”.