Tra i programmi di stasera mercoledì 4 ottobre c'è la terza edizione di "All Together Now" su Canale 5, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker che vede sfidarsi 12 concorrenti per aggiudicarsi un premio finale di 50mila Euro. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in performance canore, ci saranno non solo i 100 volti del Muro Umano, composto da personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, ma anche una Giuria d'eccezione, della quale faranno parte J-Ax, presente anche nelle scorse edizioni, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

Su Rai Uno, invece, c'è "Ulisse: il piacere della scoperta", il programma di approfondimento culturale condotto da Piero Angela che questa sera racconterà ai telespettatori uno dei romanzi più significativi e rappresentativi della letteratura italiana: "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno "Chi l'ha visto?" su Rai Tre e "Stasera Italia" su Rete Quattro.

Tra i film di stasera 4 novembre 2020 segnaliamo il film drammatico "Resta con me" su Rai Due, il film fantastico "The Great Wall" su Italia Uno e il film divertente "Jesus Rolls – Quintana è tornato!" su Sky Cinema Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Ulisse – Il piacere della scoperta: Il Gattopardo, il romanzo della Sicilia (Programma di approfondimento culturale)

Ulisse – Il piacere della scoperta: Il Gattopardo, il romanzo della Sicilia (Programma di approfondimento culturale) 23:50: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 01:25: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 02:00: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Due

21:20: Resta con me (Film drammatico)

Resta con me (Film drammatico) 23:05: N.C.I.S. News Orleans – Musica per le mie orecchie (Telefilm)

N.C.I.S. News Orleans – Musica per le mie orecchie (Telefilm) 23:50: Re-Start (Programma di approfondimento)

Re-Start (Programma di approfondimento) 01:30: Casa Famiglia 2 – La musica mancante (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta)

Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 00:10: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 00:13: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento)

Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento) 00:04: Con gli occhi dell'assassino (Film horror)

Con gli occhi dell'assassino (Film horror) 02:17: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 02:39: Italian Fast Food (Film comico)

Canale 5

21:20: All Together Now (Talent Show)

All Together Now (Talent Show) 00:45: Tg 5- Notte (Programma di informazione)

Tg 5- Notte (Programma di informazione) 01:20: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta) 01:46: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:20: The Great Wall (Film fantastico)

The Great Wall (Film fantastico) 23:30: Pressing Champions League (Programma sportivo)

Pressing Champions League (Programma sportivo) 01:00: I Griffin – In fuga dai problemi (Sitcom animata)

I Griffin – In fuga dai problemi (Sitcom animata) 01:25: I Griffin – Abbasso la censura (Sitcom animata)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Jesus Rolls – Quintana è tornato! (Film commedia)

Jesus Rolls – Quintana è tornato! (Film commedia) 22:50: Robin Hood – L'origine della leggenda (Film d'avventura)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: 7 minuti (Film drammatico)

22:45: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Maiorca Crime – Onore fra ladri (Serie tv)

22:10: Maiorca Crime – Il re delle montagne (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 04 – 11 – 1918 – Fine (Documentario)

22:10: La tv di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione (Serie tv)

La5

21:10: Un principe tutto mio (Film commedia)

23:15: The Royal Saga (Programma di approfondimento)

La7

21:15: Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – Girotondo (Serie tv)

22:20: The Good Wife – Gioco al massacro (Serie tv)

TV8

21:45: X Factor 2020 (Talent show)

00:00: Piacere Maisano – L'energia (Programma di inchiesta)

Real Time

21:20: Una prigione per innamorarsi (Docureality)

23:10: Matrimonio a prima vista Italia (Docureality)

Cielo

21:15: Tornado Warning (Film d'azione)

23:15: Vacanze per un massacro (Film drammatico)

Nove

21:25: L'assedio – Live (Talk show)

22:45: Fake – La fabbrica delle notizie (Programma di approfondimento)

Paramount

21:10: Miss Marple (Serie tv)

23:00: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: The Judge (Film drammatico)



23:55: Alfabeto (Talk Show)

Dmax

21:25: Una famiglia fuori dal mondo (Documentario)

23:15: Il mostro di Cuba (Documentario)

Focus

20:15: Terre estreme (Documentario)

22:15: Le furie della natura (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità speciale: Terra inesplorata (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità speciale: Caccia ai demoni (Serie tv)