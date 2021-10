Alfonso Signorini apre il GF Vip: “Sto conducendo con 38 di febbre”, dubbi sulle norme anti Covid Alfonso Signorini apre la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip con una telefonata inaspettata, quella a Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro, ha provocato la risposta del direttore di Chi: “Sto conducendo con 38 di febbre, forse la mia follia è legata a quello”. Inevitabile il flusso di commenti inerenti le norme anti Covid negli studi di Cinecittà. Fonti vicine a Fanpage.it riportano di un clima controllato, in cui sarebbero stati fatti tutti i tamponi del caso con esito negativo, ma il dubbio sull’esternazione in merito alla temperatura resta.

Alfonso Signorini apre la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip con una telefonata inaspettata, quella a Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro, sollecitato sulla notizia uscita da Cartabianca di Bianca Berlinguer, secondo la quale avrebbe mentito alla moglie Sonia Bruganelli quando l'ha conosciuta, fingendo di possedere una barca, ha provocato la risposta del direttore di Chi dopo avergli chiesto maggiore aderenza nelle domande. "Non andare in osteria prima di iniziare il programma", al che Signorini: "Sto conducendo con 38 di febbre, forse la mia follia è legata a quello". Inevitabile il flusso di commenti inerenti le norme anti Covid negli studi di Cinecittà. Fonti vicine a Fanpage.it riportano di un clima controllato, in cui sarebbero stati fatti tutti i tamponi del caso con esito negativo, ma il dubbio sull'esternazione in merito alla temperatura resta.

L'incontro con Raffaella Fico, niente abbracci e distanziamento

Sotto la lente anche l'incontro con Raffaella Fico, eliminata di questa dodicesima puntata, uscita dallo scontro con Miriana Trevisan e Carmen Russo. La showgirl non ce l'ha fatta e il biglietto di ritorno le è risultato negativo, impedendole di rientrare nel gioco. Appena arrivata in studio, percorsa la passerella, Signorini avrebbe voluto abbracciarla ed è stato bloccato dagli autori, che gli hanno dovuto intimare di rimanere distanziato mentre la intervistava. Inevitabile che il pubblico nuovamente si chiedesse come potesse sussistere tale leggerezza a fronte della consapevolezza di stare conducendo con un febbrone. Sarebbe stato il totale nonsense.

Alfonso Signorini ha avuto il Covid ed è vaccinato

Lo scorso aprile, Alfonso Signorini ha ammesso di aver avuto il Covid: "Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti. Pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia, ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre". Nel dicembre 2020 si era fatto portavoce di una notizia molto importante nella casa del Grande Fratello Vip, comunicando ai vipponi che erano state distribuite le prime dosi di vaccino contro il Covid e che questo non poteva essere altro che "l'inizio della fine" di questo brutto incubo.