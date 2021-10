Bonolis: “Sonia Bruganelli dice che mi sono finto ricco con lei? Era l’esca giusta, ha abboccato” “Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville”: ha candidamente confidato Sonia Bruganelli in una puntata del Grande Fratello Vip. La replica del diretto interessato è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione Cartabianca.

Al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha raccontato un retroscena sulla sua relazione con Paolo Bonolis. L'opinionista ha svelato che il suo attuale marito avrebbe provato a conquistarla fingendosi più ricco di ciò che era. Il conduttore televisivo, ospite di Cartabianca, ha replicato alla frecciatina della moglie. Ma andiamo con ordine.

Sonia Bruganelli punzecchia Bonolis: "Si fingeva ricco"

Sonia Bruganelli, sollecitata da Alfonso Signorini, ha raccontato come Paolo Bonolis avrebbe tentato di conquistarla. A suo dire, si sarebbe finto molto più ricco di ciò che è in realtà, millantando anche la proprietà di una barca che apparteneva a un conoscente:

"Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville…Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua".

Paolo Bonolis replica a Sonia Bruganelli

Bianca Berlinguer ha chiesto conto a Paolo Bonolis delle dichiarazioni di sua moglie Sonia Bruganelli: "Ho visto che tua moglie, simpaticamente, ha dichiarato al Grande Fratello che all'inizio tu ti sei spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi in una grande imbarcazione, ma non era tua". L'ospite ha replicato con la sua solita verve, senza scomporsi più di tanto: "Per ogni pesce c'è l'esca giusta. Evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato".

L'opinione di Paolo Bonolis sui no vax e no green pass

