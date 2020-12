Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda lunedì 28 dicembre, con un'importantissima notizia. Si è collegato con la casa e ha fatto un'eccezione: ha permesso che i concorrenti lo vedessero per informarli su quanto sta avvenendo in Italia. Ha fatto sapere loro, infatti, che sono stati distribuiti i primi vaccini per contrastare l'emergenza Coronavirus.

L'annuncio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha fatto sapere ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che sono stati distribuiti i primi vaccini. Il conduttore, pieno di entusiasmo, ha spiegato che finalmente sembra cominciare la fine di questa terribile pandemia che ha tenuto in ostaggio il mondo nel corso di questo doloroso 2020: "Devo darvi una notizia molto importante. Farò un'eccezione e mi vedrete anche voi. Ricordate bene la data del 27 dicembre 2020, sono stati distribuiti i primi vaccini contro il Covid. È una bellissima notizia. È l'inizio della fine di questo virus orrendo, la strada da percorrere sarà ancora lunga". Il conduttore, quindi, ha spiegato quali saranno le prossime tappe che porteranno pian piano alla distribuzione a tutti del vaccino anti Covid: "Vi dico che ogni settimana saranno distribuiti circa 500 mila vaccini in Italia ed entro la fine di settembre, l'inizio di ottobre saremo tutti vaccinati. Per chi ovviamente lo vorrà fare".

La reazione dei concorrenti del Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ascoltato con grande interesse le parole di Alfonso Signorini e dopo avere appreso la notizia sono apparsi tutti felicissimi che stia avvenendo la distribuzione dei vaccini. Nella casa è scoppiato un fragoroso applauso e tutti si sono alzati in piedi entusiasti. Condivisibile la scelta del conduttore di condividere e celebrare con loro questa tappa così importante.