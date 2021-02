in foto: Foto di Giulia Salemi per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tra gli spettatori del Grande Fratello Vip c'è anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice ama commentare la puntata sui social. Nel corso del quarantesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, trasmesso lunedì 15 febbraio, Marcuzzi ha difeso Giulia Salemi. Per la gieffina, il momento delle nomination si è rivelato particolarmente intenso. Quasi tutti i concorrenti, infatti, l'hanno nominata ed è finita al televoto, sciogliendosi in lacrime.

Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi

Alessia Marcuzzi ha notato che Giulia è amatissima dai Prelemi, i fan della coppia composta da Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma è anche molto criticata dai fan di altri concorrenti. La conduttrice, in un tweet, ha spiegato di non comprendere l'astio indirizzato alla concorrente del Grande Fratello Vip: "Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi".

La pace tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Dopo la diretta, Tommaso Zorzi è andato a consolare Giulia Salemi, che stava piangendo perché delusa da tutte le nomination ricevute. Dopo settimane di tensione, i due si sono stretti in un abbraccio e la cosa è stata notata e apprezzata anche da Alessia Marcuzzi: "Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Guardate". E ha invitato tutti i fan a fare altrettanto: "Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, molletta…è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con questa guerra!". Il suo appello, purtroppo, è caduto nel vuoto. Così, la conduttrice ha spezzato un'ultima lancia a favore di Giulia Salemi ed è andata a dormire: "Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fan quindi mi ritiro nel lettone".