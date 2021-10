Alba Parietti riceve una telefonata mentre canta Etienne: “Sto facendo la porc*, ci sentiamo dopo” A Tale e Quale Show 2021, l’autoironia di Alba Parietti. La concorrente ha imitato Guesh Patti nella canzone Etienne, che è una sorta di cavallo di battaglia anche per la stessa Parietti. Mentre, durante le prove, stava eseguendo una sensuale coreografia, ha ricevuto una telefonata. Esilarante la sua risposta: “Ora non posso, sto facendo la porca”.

A cura di Daniela Seclì

Alba Parietti, nella quarta puntata di Tale e Quale Show, ha giocato in casa. Ha imitato infatti Guesch Patti, intonando la canzone Etienne, che lei stessa ha cantato migliaia di volte. Esilarante il momento delle prove. La concorrente, prima ha precisato: "Per me è un cavallo di battaglia, al punto tale che se sbaglio sono come Malgioglio che fa male se stesso". Mentre preparava una sensualissima coreografia, ha ricevuto una telefonata a cui ha risposto: "Amore siamo in prova, sto facendo la porca non posso. Ti devo salutare, ci sentiamo dopo".

Alba Parietti imita Guesh Patti e canta Etienne

Che Alba Parietti fosse a suo agio con il brano è apparso subito evidente. Non solo si è dimostrata – ancora una volta – all'altezza della canzone, ma ha anche eseguito perfettamente la coreografia. Dopo la performance, ha ammesso candidamente: "Ho la salivazione azzerata, ma voglio ringraziare la mia coach, il coreografo e tutti i ballerini che mi hanno dato una grande forza". Ovviamente, non è mancato il giudizio tagliente di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio critica l'esibizione di Alba Parietti

Cristiano Malgioglio anche stavolta non ha perso l'occasione per criticare aspramente Alba Parietti. Il paroliere ha dichiarato: "Non so da che parte iniziare. Dici che è il tuo cavallo di battaglia, ma mi dispiace per questo povero cavallo che ha perso la battaglia. Eri fredda come un ghiacciolo alla menta. Sexy per niente. Poi è come se tu avessi un demone dentro, c'è un esorcista?". Giorgio Panariello ha svelato un retroscena: "Cristiano è venuto da me e mi ha detto: ‘Giorgio è imbarazzante'". Poi ha proseguito: "Vorrei spezzare una lancia a favore di Alba, lo ha fatto in modo sexy e ha anche preso la voce". Loretta Goggi si è unita a Panariello: "L'ho trovato un bel numero, anche se la parrucca non c'entra niente con quella di Guesch Patti".