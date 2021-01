Alba Parietti e Simona Tagli sono state ospiti della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa il 31 gennaio. Le due showgirl hanno accusato Maria Teresa Ruta di avere inventato di sana pianta, il presunto corteggiamento ricevuto da parte di Alain Delon e dal Principe Alberto di Monaco. Sui social, Parietti ha definito la concorrente del Grande Fratello Vip una "mitomane", poi ha cancellato il commento: "Ho cancellato ‘mitomane' perché molti non hanno presente quale sia il significato di questa parola. Mitomane significa uno che ha una grande fantasia e racconta eventi che non sono mai avvenuti".

Alba Parietti smentisce Maria Teresa Ruta su Alain Delon

Ricordiamo che Maria Teresa Ruta ha affermato che Alain Delon avrebbe preferito lei ad Alba Parietti. Le due donne hanno avuto un confronto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ma Alba ha voluto fare delle ulteriori precisazioni. Ha chiesto a Maria Teresa di non tirare in ballo colleghe a caso, quando intende inventare storie: "Se Maria Teresa vuole raccontare di avere avuto una storia con Alain Delon, perché lo deve fare dicendo una bugia su una collega che in quel momento occupava il posto di presidente di giuria? Se Delon avesse voluto Maria Teresa al tavolo, fidati Barbara che nessuno si sarebbe opposto". Infine, ha precisato che tra lei e Alain Delon non c'è mai stato niente:

"Tra me e Delon non c'è stato mai niente. A me piacciono i brutti. Ho passato serate indimenticabili con lui. A Madrid, l'ho costretto a stare tutta la sera in una cabina telefonica a continuare a chiamare Stefano Bonaga, che allora era il mio compagno, perché non lo trovavo. Fino a quando i pompieri sono entrati con la forza in casa di Bonaga, gli hanno sfondato la porta e uno dei pompieri ha parlato con Delon che telefonava da Madrid".

Simona Tagli sostiene che il Principe Alberto evitasse Maria Teresa

Simona Tagli ha avuto un flirt con il principe Alberto negli anni '90 e, a suo dire, sarebbero ancora molto amici. Secondo quanto racconta, diversi anni fa erano insieme a Milano Marittima e avrebbe assistito a una scena molto particolare. Ecco cosa ha raccontato la showgirl: