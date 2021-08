Al nuovo gusto di ciliegia, di cosa parla la spiazzante miniserie horror su Netflix “Al nuovo gusto di ciliegia” è la nuova miniserie horror Netflix tra le nuove uscite di agosto 2021. Lisa è una regista che sogna di fare il grande passo a Los Angeles, ma si ritrova invischiata in un incubo fatto di visioni e devastazione. La miniserie ha dialoghi affilati e rimandi alla cinematografia di Federico Fellini, David Cronenberg, Terry Gilliam e David Lynch, che i più appassionati sicuramente ameranno.

Spiazzante e anticonformistico, "Al nuovo gusto di ciliegia" è la nuova miniserie horror Netflix tra le nuove uscite di agosto 2021. La narrazione si apre con una profetica Another day in paradise di Phil Collins e ci porta subito al centro della vita di Lisa, un'aspirante regista che nella Los Angeles degli anni '90 si ritrova al centro di un viaggio fatto di vendetta, visioni e allucinogeni. Disponibile su Netflix a partire proprio da venerdì 13 agosto, data iconica per gli appassionati dell'horror, la miniserie è tutta sulle spalle di Rosa Salazar (Undone, Alita) nel ruolo di Lisa e si compone di 8 episodi creati da Lenore Zion e Nick Antosca. La miniserie ha dialoghi affilati e rimandi alla cinematografia di Federico Fellini, David Cronenberg, Terry Gilliam e David Lynch. Gli appassionati di cinema ameranno questa serie.

Al nuovo gusto di ciliegia, la trama

Lisa Nova arriva a Los Angeles con l'intenzione di girare il suo primo film, contattata da uno strano regista di nome Lou Burke (Eric Lange). Quando il suo progetto sembra in procinto di iniziare, tutto si trasforma in un incubo fatto di visioni e devastazione: zombi, sicari, gattini soprannaturali e un tatuatore che lancia maledizioni. La miniserie

Rosa Salazar è Lisa

Il personaggio di Lisa è ben scritto. Si tratta di un'artista con grandi ambizioni, che ha qualcosa dentro di lei che brucia. La scrittura del suo film, un thriller paranoide, finirà per essere la sua ossessione. Ma Lisa è anche una donna forte e molto pericolosa.

Jeff Ward è Roy Hardaway

In questo contesto, non poteva mancare il bello della situazione. Jeff Ward veste i panni di Roy Hardway, il divo incontrastato della Los Angeles di "Al nuovo gusto di ciliegia". È in cerca di emozioni forti, al punto da esser diventato insensibile. Ha un desiderio di morte che l'incontro con Lisa in qualche modo alimenta. Questo personaggio è ispirato al Toby Dammit di Tre passi nel delirio, il capolavoro di Federico Fellini.

Completano il cast Catherine Keener, Manny Jacinto, Daniel Doheny, Mark Acheson, Hannah Levien, Kenya Jordan, Skylar Radzion, Leland Orser, Jayson Blair, Eva Ariel Binder, Patrick Fischler e Aya Furukawa.