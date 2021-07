Le nuove uscite su Netflix di agosto 2021: cosa vedere tra le ultime novità Ecco il catalogo con le ultime uscite Netflix di agosto 2020 insieme a tutte le novità da guardare sulla piattaforma. Le serie tv più attese, come La direttrice e il docufilm “Cocaine Cowboys”, e nuovi film: “Beckett” con John David Washington dal 13 agosto; “Sweet Girl” con Jason Momoa disponibile dal 20 agosto.

Sarà un agosto caldissimo per gli abbonati Netflix. Tra le nuove uscite di film e serie tv della piattaforma di contenuti on demand, ci sono alcuni titoli senza tempo e tantissime novità che certamente i fan stavano aspettando. Tra i nuovi contenuti originali Netflix c'è attesa per Cocaine Cowboys: The Kings of Miami. A quindici anni dall'uscita del suo film cult, il regista Billy Corben presenta una saga in sei parti sui narcotrafficanti del Sud della Florida accusati di uno dei più grandi casi di droga nella storia degli Stati Uniti.

Tra i film in uscita, il 13 agosto, c'è Beckett con John David Washington: in seguito a un tragico incidente stradale in Grecia, il turista americano Beckett si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto politico ed è costretto a fuggire per sopravvivere. C'è anche Jason Momoa dal 20 agosto con Sweet Girl, un marito distrutto vuole vendicarsi della morte della moglie e deve proteggere sua figlia. Il 20 agosto esce La direttrice, nuova serie tv Netflix con Sandra Oh. Il 23 agosto The Witcher: Nightmare of Wolf, spin-off anime della saga di Geralt di Rivia.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di agosto 2021

Domenica 1 agosto

C'era una volta a…Hollywood

Grace – Posseduta

I gladiatori della strada

Our Ladies

Salt

Stealth – Arma Suprema

Mercoledì 4 agosto

Aftermath – Orrori dal passato

Giovedì 5 agosto

The Old Ways

Venerdì 6 agosto

Lo sciame

Quam's Money

Lunedì 9 agosto

First Reformed – La creazione a rischio

Mercoledì 11 agosto

La dea d'asfalto

The Kissing Booth 3

Venerdì 13 agosto

Beckett

Mercoledì 18 agosto

Diario segreto di un viaggio a New York

Venerdì 20 agosto

Sweet Girl

Venerdì 27 agosto

He's all That

Cosa vedere tra le nuove serie TV di Netflix

Tra le nuove serie tv in uscita, ecco il catalogo delle nuove uscite Netflix tutte disponibili a partire dal mese di agosto 2021. Ogni variazione è indipendente dalla nostra volontà.

Mercoledì 4 agosto

Control Z – Seconda stagione

Venerdì 6 agosto

Hit & Run

Navarasa

Martedì 10 agosto

I Need Romance

Venerdì 13 agosto

Brand New Cherry Flavor

Il suo regno

Svaniti nel nulla

Valeria – Seconda stagione

Venerdì 20 agosto

La direttrice

Mercoledì 25 agosto

Clickbait

Giovedì 26 agosto

La famiglia McKellan (quarta parte)

Anime e documentari in uscita a agosto 2021 su Netflix

Martedì 3 agosto

Pray Away (docu)

Shiny Flakes: Teenager Trafficante (docu)

TOP SECRET UFO (docu)

Mercoledì 4 agosto

Car Masters: dalla ruggine alla gloria (docu)

In cucina con Paris (reality)

Martedì 10 agosto

La casa delle bambole di Gabby (kids – seconda stagione)

Mercoledì 11 agosto

Bake Squad – Squadra Pasticcieri (reality)

Misha and the Wolves (docu)

Giovedì 12 agosto

Monster Hunter: Legends of the Guild (anime)

Domenica 15 agosto

Alla ricerca della bomba di Hitler (docu)

L'attacco dei giganti (quinta stagione – prima parte)